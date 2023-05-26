Пенсии в Украине: женщины получают меньше средней и мужчин, — аналитики

Средняя пенсия в Украине в первом квартале 2023 года составляет 5 238 гривен, в то время как средняя пенсия женщин составила 3 926 гривен, а мужчин — 5 701 грн.

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Мужчины в Украине получают более высокую пенсию, чем женщины, в среднем на сумму почти в 2000 гривен. Самые высокие пенсии получают пенсионеры в Киеве, а самые низкие выплаты у пенсионеров в Тернопольской области. Об этом 26 мая сообщает сервис мониторинга Oпендатабот.

По данным сервиса, пенсии большинства женщин в Украине с трудом дотягивают до среднего показателя, поскольку средняя пенсия у мужчин составляет 5 701 грн, а у женщин 3 926 гривен. Соответственно, при расчете средних показателей пенсии мужчин выходят на 1 775 гривен больше.

В то же время, средний размер пенсии в Украине в первом квартале 2023 года составил 5 238 гривен. Из чего следует, что средние пенсионные выплаты для женщин меньше средней пенсии на 1 312 гривен, а у мужчин наоборот — выше на 463 гривны.

Фото: опендатабот

Где в Украине самые большие пенсии

Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры из столицы, чья пенсия в среднем достигает 7 129 гривен.

Средняя пенсия выше 5 000 гривен в:

Донецкой области – 6 560 грн;

Луганской области – 6 049 грн;

Днепропетровской области – 5 804 грн;

Житомирской области – 5 650 грн;

Ровненской области – 5 488 грн;

Запорожской области – 5 416 грн;

Киевской области – 5 412 грн;

Харьковской области – 5 249 грн;

Полтавской области – 5 097 грн;

Одесской области – 5 001 грн.

Где в Украине самые низкие пенсии

Самый низкий размер средних пенсий зафиксирован в Тернопольской области – 3 997 гривен. Выше 4000 гривен получают в:

Закарпатской области – 4 164 грн;

Черновицкой области – 4 182 грн;

Хмельницкой области – 4 391 грн;

Херсонской области – 4 409 грн;

Ивано-Франковской области – 4 430 грн;

Винницкой области – 4 432 грн;

Волынской области – 4 440 грн;

Черкасской области – 4 575 грн;

Кировоградской области – 4 639 грн;

Львовской области – 4 700 грн;

Сумской области – 4 723 грн;

Черниговской области – 4 748 грн;

Николаевской области – 4 899 грн.

Напомним, на днях Фокус писал, какие четыре категории пенсионеров останутся в 2023 году без индексации.

Также недавно стало известно, что военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года, могут увеличить свою пенсию почти на 50%.