Пенсии в Украине: женщины получают меньше средней и мужчин, — аналитики
Средняя пенсия в Украине в первом квартале 2023 года составляет 5 238 гривен, в то время как средняя пенсия женщин составила 3 926 гривен, а мужчин — 5 701 грн.
Мужчины в Украине получают более высокую пенсию, чем женщины, в среднем на сумму почти в 2000 гривен. Самые высокие пенсии получают пенсионеры в Киеве, а самые низкие выплаты у пенсионеров в Тернопольской области. Об этом 26 мая сообщает сервис мониторинга Oпендатабот.
По данным сервиса, пенсии большинства женщин в Украине с трудом дотягивают до среднего показателя, поскольку средняя пенсия у мужчин составляет 5 701 грн, а у женщин 3 926 гривен. Соответственно, при расчете средних показателей пенсии мужчин выходят на 1 775 гривен больше.
В то же время, средний размер пенсии в Украине в первом квартале 2023 года составил 5 238 гривен. Из чего следует, что средние пенсионные выплаты для женщин меньше средней пенсии на 1 312 гривен, а у мужчин наоборот — выше на 463 гривны.
Где в Украине самые большие пенсии
Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры из столицы, чья пенсия в среднем достигает 7 129 гривен.
Средняя пенсия выше 5 000 гривен в:
- Донецкой области – 6 560 грн;
- Луганской области – 6 049 грн;
- Днепропетровской области – 5 804 грн;
- Житомирской области – 5 650 грн;
- Ровненской области – 5 488 грн;
- Запорожской области – 5 416 грн;
- Киевской области – 5 412 грн;
- Харьковской области – 5 249 грн;
- Полтавской области – 5 097 грн;
- Одесской области – 5 001 грн.
Где в Украине самые низкие пенсии
Самый низкий размер средних пенсий зафиксирован в Тернопольской области – 3 997 гривен. Выше 4000 гривен получают в:
Закарпатской области – 4 164 грн;
Черновицкой области – 4 182 грн;
Хмельницкой области – 4 391 грн;
Херсонской области – 4 409 грн;
Ивано-Франковской области – 4 430 грн;
Винницкой области – 4 432 грн;
Волынской области – 4 440 грн;
Черкасской области – 4 575 грн;
Кировоградской области – 4 639 грн;
Львовской области – 4 700 грн;
Сумской области – 4 723 грн;
Черниговской области – 4 748 грн;
Николаевской области – 4 899 грн.
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