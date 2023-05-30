AmericanUniversityKyiv (АUK) начал работу в здании РечПорта на Почтовой Площади

22 мая, Киев, Украина: АмериканЮниверситиКиев (АЮК), провел церемонию инаугурации нового Президента университета Дэна Райса. Торжественное мероприятие состоялось в помещении университетского кампуса, открывающего двери в отреставрированном здании Речного порта на Почтовой Площади.

Related video

В кампусе АЮК в Ричпорте смогут учиться более 2 тысяч студентов. Это историческое здание, отреставрированное благодаря инвестициям АЮК, является не только памятником архитектуры и культурным наследием столицы, но и будущим центром образования и инноваций.

Приветствуя AmericanUniversityKyiv у его кампусов РечПорта, Министр образования и науки Украины Оксен Лесной подчеркнул: "Это очень смелый поступок инвестировать в страну, в которой идет война: самая мощная, самая сложная война за последние 80 лет. Я убежден, что к этому решению вас побудила вера в необратимость цивилизационного выбора украинцев. Я убежден, что именно образование приведет нас к окончательной победе. В этом большой символ веры мира в Украину".

Инаугурация Президента высшего учебного заведения в США является устоявшейся традицией. В АЮК она была проведена впервые с соблюдением американских стандартов. Во время церемонии новый Президент АЮК Ден Райс принял присягу в присутствии Наблюдательного совета, студентов и преподавателей и торжественно принял символы власти — булаву и медальон — от предыдущего Президента г-на Рика Шенгроу. Господин Райс также выступил с программной речью — манифестом по поводу будущего развития АЮК в Украине.

Дэн Райс, Президент АЮК: "Это большая честь для меня возглавить АЮК в Украине. Я вижу славные перспективы развития нашего университета, а также мечты украинской молодежи стать мощным двигателем развития и восстановления своей страны. Это вызывает восхищение и стремление быть частью этого, помогать украинцам и Украине добиваться успеха и побед! Мы благодарим ВСУ и всех украинцев, благодаря самоотверженности которых мы можем сегодня открывать университет в Украине".

Уже в этом году AmericanUniversityKyiv удвоит количество студентов, которые начнут обучение в сентябре, и увеличит число обучающих программ с 5 до 9 по разным направлениям: от классических GlobalManagement и SoftwareEngeneeing до новейших программ GlobalTechnology&Development и TechnologicalLeadership&ArtificialIntelligence.

Как отметил во время открытия ректор АЮК Роман Шеремета: "Я горжусь украинской молодежью и нашими студентами. Я рад, что даже во время войны мы создаем такие замечательные условия для обучения. Как ученый, который преподавал более 100 университетов 20 стран мира, могу смело сказать – это лучший кампус, жемчужина архитектуры и корабль знаний на реке Днепр"

АЮК воплощает важную миссию: помогает украинцам получать качественное образование международного образца и американский диплом, не уезжая из Украины, не покидая семью, работу или бизнес. Студенты АЮК имеют возможность получить двойные дипломы, а именно Американ Юниверсити Киев и его партнера — АrizonaStateUniversity. Для этого студенты АЮК имеют возможность учиться в Аризоне онлайн или офлайн.

XXX

Американ Юниверсити Киев (www.auk.edu.ua) — первый частный университет, который предлагает высокие стандарты американского образования в Украине благодаря партнерству с ArizonaStateUniversity (ASU), одним из крупнейших университетов США, по рейтингу US News&WorldReport является самым инновационным университетом Америки. В Украине партнерами-учредителями AЮК являются: EPAM Systems, BGV GroupManagement, Academy DTEK, Brain, ChannelGeorgianConsulting, GeorgianAmericanUniversity.

XXX

Киевский речной порт — строительство продолжалось с 1958 по 1961 годы. Сооружение возведено в виде корабля с мачтой и имеет высокую художественную ценность. Главный вход украшают лаконичные контррельефы — разновидность углубленного рельефа.

В экстерьере и интерьере присутствуют росписи, композиции в технике "сграфито" в исполнении художников-модернистов Эрнеста Коткова, Валерия Ламаха, Ивана Литовченко.