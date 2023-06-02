Жительница Киева призвала убрать подальше ЗРК Patriot, ведь он мешает спать (видео)

Девушка заявила, что систему ПВО нужно переставить на запад Украины на некоторое время, ведь жители тех регионов, по ее мнению, якобы "расслабились".

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Жительница Киева призвала убарть от украинской столицы подальше ЗРК Patriot, так как он громко работает и очень мешает ей спать. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".

В ролике, который рспротсраняется в социальных сетях, девушка под ником "moon__girl888" говорит о том, что систему ПВО нужно переставить на запад Украины на некоторое время, ведь жители тех регионов, по ее мнению, расслабились.

"Сегодня мучает один вопрос, а можно ли этот гребаный Patriot забрать куда-то, например на запад Украины. Чтобы просто выспаться, пусть немного они не спят. Потому что очень расслабились даже во время комендантского часа. А мы поспим. Надеюсь за такое желание наша страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", — отметила, как сообщается, некая Екатерина.

Жительница Киева призвала убрать от столицы ЗРК Patriot подальше от столицы

Кроме того, канал опубликовал также скриншот из ее Stories,в котором она обвиняет Соединенные Штаты Америки в российском вторжении в Украину. Девушка заявила, что Вашингтон получает от этой войны выгоду и каким-то образом был ее инициатором.

" А наша страна мило отмывает себе бабки в карманчик нашей кровью и кричит, что мы белые и пушистые", — сказано в сообщении.

Она заявила, что войне не будет конца, а всех "нас" в ней убьют.

moon__girl888 о войне в Украине Фото: Киев оперативный

Отметим, что страница в Instagram с ником "moon__girl888" уже закрыта.

Напомним, 29 мая Россия устроила очередную серию интенсивных обстрелов украинских городов, которую заместитель Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал одним из "самых тяжелых дней" для Украины за все месяцы полномасштабного вторжения.

30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс Patriot успешно перехватил все баллистические ракеты в тот день. Он опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" ЗРК.