Юлия Тимошенко приняла участие в благотворительном мероприятии, где собрали средства на укрытие для детей в "Охматдете"

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приняла участие в благотворительном аукционе, на котором собрали средства на обустройство укрытия для детей, находящихся в отделениях педиатрии, неонатологии, неврологии, эндокринологии и ВИЧ НДСБ "Охматдет", передает "Телеграф".

Благотворительный вечер был организован БФ "Художественная инициатива", который системно помогает НДСБ Охматдет с 2014-го года.

Аукцион прошел после благотворительного концерта Гарика Кричевского, который также перечислит "Охматдету" средства от проданных билетов на концерт.

Во время мероприятия по обустройству укрытия было собрано более 500 тысяч гривен.

Эти средства вместе со сбором от билетов и помощи меценатов позволят отремонтировать бомбоубежище и создать там надлежащие условия для детей.

Директор "Охматдета" Владимир Жовнир поблагодарил фонд "Художественная инициатива" за помощь в сборе средств на укрытие.

У "Охматдета" будет надежное и удобное бомбоубежище, способное защитить самых маленьких пациентов и лечащих их медиков. Наша команда занимается "Охматдетом" с первых дней полномасштабного вторжения. Отрадно, что нам в очередной раз удалось приобщиться к благородной миссии и еще больше оградить наших детей от ракетного террора врага", — отметила Тимошенко.