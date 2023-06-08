"Украинская к*рва": в Чехии дети плюнули в лицо девочке из Украины (видео)

Девочка-беженка из Украины стала жертвой буллинга в Чехии. Местные дети устроили травлю ребенку, оскорбляли и унижали его.

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В Чехии дети устроили девочке из Украины травлю и плюнули ей в лицо. Видео буллинга ребенка выложил в сети журналист Виталий Глагола.

"В Чехии буллингу в школе подверглась украинка за то, что она украинка. Ей плюнули в лицо одноклассники. Видео в сеть выложила мама девочки Полины из Коростеня. К девушке прицепились с вопросом россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились обиды в конце ей плюнули в лицо", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые запечатлела сама девочка, она оказалась в окружении других детей, которые упрекают его в том, что она россиянка. На что девочка смело отвечает на чешском: "Я — украинка". После этих слов кто-то из детей назвал ее "украинская кровь", а потом дети начали говорить, что Россия сильнее Украины, на что ребенок ответил: "Россия — г*вно". После этого кто-то из плюнул девочке в лицо.

"Сейчас, как у меня есть информация, ситуацией с буллингом уже занимается Посольство Украины в Чехии", — написал журналист.

Позже появилась реакция на инцидент с ребенком Посольства Украины в Чехии.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе. Это неприемлемое нарушение, вызывающее глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку", – заявили в посольстве.

Напомним, что в Польше поклонник Путина напал на украинку и сломал ей руку в двух местах. Женщина с семьей отдыхала у озера, когда к ним подошел поляк и стал оскорблять, восхваляя действия Путина в Украине.

Ранее в Польше местный житель пробрался в Центр беженцев из Украины и устроил драку с украинцами.