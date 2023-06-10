Жуткое ДТП с микроавтобусом под Киевом: есть погибшие и раненые (фото, видео)

В полиции уточнили, что среди пострадавших — двое детей, один из них в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что ДТП под Киевом произошло после того, как микроавтобус занесло.

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В Киевской области в районе села Чупира в результате ДТП погибли 2 человека, еще восемь человек, включая двоих детей получили телесные травмы. Об этом 10 июня сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Сообщается, что на трассе столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль Hyundai. 2 человека, которые находились в микроавтобусе, погибли, еще 5 были травмированы, среди них двое детей — один ребенок в тяжелом состоянии. Во втором авто пострадали три человека. Пострадавших доставили в медучреждения.

Обстоятельства ДТП установит следствие. По словам очевидцев происшествия, авария произошла после того, как микроавтобус занесло.

Напомним, 25 мая сообщалось, что судья за рулем автомобиля сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины, который нес службу на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Также 25 мая сообщалось, что в Киевской области произошла авария с участием бензовоза. В результате водитель скончался на месте от полученных травм.