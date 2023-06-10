Кличко продал свой знаменитый велосипед, с которого падал в центре Киева (фото, видео)

GoCycle G2 стоимостью около 4 тысяч долларов был продан за 350 тысяч гривен. Мэр Киева пожелал новому владельцу не падать с велосипеда.

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Виталий Кличко выставил на благотворительный аукцион свой велосипед, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ. Об этом мэр Киева сообщил в Telegram, пошутив, что новый владелец, как он надеется, с велосипеда падать не будет.

В итоге велосипед GoCycle G2, стоимость которого около 4 тысяч долларов, был продан за 350 тысяч гривен. На вырученные деньги закупят дроны для ВСУ.

"На аукционе IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ", — написал Кличко и пожелал новому владельцу велосипеда не падать.

А если такое случится, то "быстро и с достоинством подниматься", — говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Виталий Кличко продал на аукционе свой знаменитый велосипед Фото: КГГА

Мэр добавил, что всего на аукционе собрали более 1,7 миллиона гривен. На все эти средства организаторы закупят дроны для ВСУ.

Напомним, с велосипеда Виталий Кличко упал в 2016 году в центре Киева, когда не смог заехать на бордюр. Фото разошлись по Сети.

В 2016 году падение Кличко было главной новостью дня

Сам Кличко к своему падению отнесся с юмором, и ездить на работу на велосипеде не перестал.

Виталий Кличко на велосипеде Фото: Зеркало недели

"Смущен количеством звонков и вопросов о моем самочувствии и значимостью "суперсобытия". Со мной все в порядке, ни одной царапины, костюм тоже цел. Словом, не самое экстремальное падение в моей жизни и в истории человечества", — сыронизировал мэр, комментируя свое знаменитое падение.

В 2019 году, на инаугурацию президента Владимира Зеленского Виталий Кличко также приехал на велосипеде, успешно объехав все пробки и заторы.