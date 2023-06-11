Есть угроза приплыва мин: жителей Одессы призвали не выходить на побережье

Вода из Днепра смыла первую линию обороны россиян на левом берегу реки и на одесские пляжи может выбросить минно-взрывные предметы.

Related video

После взрыва на Каховской ГЭС были смыты части оборонительных рубежей российских оккупантов на левом берегу Днепра и теперь на пляжах Одессы стало очень опасно. С ранее заминированных территорий водой вымыло многие мины, и они уплыли в сторону областного центра. Об этом в эфире телемарафона сообщил Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА.

По словам Братчука, руководство Одесской области уже обратилось к жителям Одессы и области, чтобы они не выходили на побережье. Это связано с тем, что к берегу могут приплыть мины и другие взрывоопасные предметы.

"Вода из Днепра смыла первую линию обороны врага на левом береге, где было очень много заминированных территорий. И мины уплыли к Одессе, одну из них уже уничтожили", — сообщил Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, такие мины могут появится на любом пляже Одессы, а также на любом участке побережья Одесской области. Кроме мин к берегу могут приплыть и другие боеприпасы, то есть взрывоопасные предметы.

"Не нужно ходить на море. На самом деле — это запрещено, есть приказ как ОВА, так и военного командования", — заявил Братчук.

Также представитель Одесской ОВА сообщил о том, что в Черное море попало большое количество мусора, который также приплыло к Одессе. Хотя многие жители города решили помочь с уборкой этого мусора, Братчук предупредил, что этого делать не нужно, ведь существует опасность того, что среди этого мусора могут оказаться боеприпасы и мины.

"Существует большая угроза того, что взрывные предметы могут находится среди мусора. Поэтому сначала все проверяют военные, а затем уже коммунальные службы начинают уборку", — сказал Братчук.

Напоминаем, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до 9,35 метров. Всего за прошлые сутки уровень воды упал почти на один метр, а с момента подрыва дамбы — более чем на 7 метров, сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго".

Ранее в "Укргидроэнерго" заявили о том, что вряд-ли Россия сможет разрушить Киевскую ГЭС. Для того, чтобы нанести серьезные повреждения Киевской гидроэлектростанции, нужно сбросить несколько 500-килограммовых авиабомб на определенный участок, что маловероятно.