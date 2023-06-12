"Схід-Експо 2023": у пріоритеті — підтримка та розвиток малого й середнього бізнесу

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У Києві 6-7 червня відбулася бізнес-виставка "Схід-Експо 2023", спрямована на підтримку підприємств, які релокувалися з постраждалих від війни регіонів України або продовжують там працювати.

Програма заходу охоплювала мікро-, малі та середні підприємства з Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини і Чернігівщині та частково Київщини, яким надали підтримку у встановленні нових партнерств, пошуку клієнтів та розширенні ринків. Організатори забезпечили комфортні умови для спілкування, знаходження нових бізнес-контактів і сприяння відновленню втрачених економічних зв'язків.

Відкрили захід заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, Надзвичайний і Повноважний Посол Хорватії в Україні Аніца Джамич, в. о. координатора з програм американської допомоги в Україні Посольства США в Україні Юван МакДугалл, заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболев та інші поважні гості.

За словами спеціаліста з промоції підприємництва Програми розвитку ООН в Україні Олега Чанкотадзе, ініціатива, розпочата у 2017 році, продовжується. Їй не стали на заваді пандемія та повномасштабна війна: лише торік із безпекових причин було вирішено взяти паузу, а у 2020-му захід відбувся в онлайн-форматі. Але зараз корисний проєкт повернувся.

Головними подіями "Схід-Експо 2023" стали виставка-ярмарок, панельні дискусії та презентації. Участь для 80 представників бізнесу була безкоштовною, оскільки всі витрати покрили партнери: Європейський Союз, Посольство США в Україні та Уряд Хорватії за сприяння ПРООН.

Відвідувачі "Схід-Експо 2023" отримали можливість ознайомитися з продукцією українських підприємств та придбати її на спеціально організованому ярмарку. Також для них провели майстер-класи з народних та сучасних ремесел.

Однією з активностей "Схід-Експо 2023" були панельні дискусії, під час яких учасники та гості обговорили актуальні проблеми бізнесу. Темами обговорень стали адаптація релокованих підприємств, енергоефективність та організація роботи в кризових умовах. У межах заходу також провели навчальні презентації від провідних спеціалістів, які розказали підприємцям про переваги впровадження нових технологій для відновлення та розвитку бізнесу.

Виставка відбулася на території "Мистецького Арсеналу" в Києві, яка обладнана сховищем та відповідає безпековим нормам. Тож коротка тривога 7 червня не вплинула на настрій підприємців, партнерів та гостей: її організовано перечекали в облаштованому укритті.

В перший день подія зібрала понад 2000 людей, на події другого прийшло понад 1500 гостей. Ключові події виставки транслювалися в режимі онлайн на офіційному сайті заходу та на сторінках соціальних мереж ПРООН.

Для довідки:

Протягом п'яти років було проведено вісім виставок "Схід-Експо": зокрема, дві регіональні та п'ять загальнонаціональних. Заходи відбулися у Краматорську, Сєвєродонецьку, Києві та Львові. Загалом 350 компаній місцевих виробників презентували свою продукцію широкому загалу. За підсумками виставок 70% учасників та учасниць встановили ділові контакти з новими партнерами для. Відвідувачами заходів стало понад 12000 людей.

"Схід-Експо 2023" є ініціативою ПРООН в Україні в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Захід організували у партнерстві з Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською обласними державними адміністраціями, Донецькою обласною торгово-промисловою палатою та Торгово-промисловою палатою України.