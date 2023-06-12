Корецкий не получал разрешение на концентрацию совмещения должностей директора Укрнафты и Укртатнафты – ответ АМКУ

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У Антимонопольного комитета Украины возникли вопросы законности занятия Сергеем Корецким руководящих должностей сразу в двух предприятиях — ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Об этом стало известно из ответа АМКУ народному депутату Украины Алексею Кучеренко, передает "Телеграф".

Последний ранее направлял запрос в Комитет, не является ли одновременное занятие должности руководителя сразу на обоих предприятиях со стороны Сергея Корецкого нарушением закона

Как ответили в АМКУ, согласно пункту "б" части 2 статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", когда руководителем или заместителем двух предприятий или их наблюдательного совета является один и тот же человек, это можно считать концентрацией. При этом последнее требует от человека или предприятия, собственно занимающегося подобной концентрацией разрешения от антимонопольного органа, то есть АМКУ.

Однако, как отмечает в ответе народному депутату Украины Алексею Кучеренко председатель АМКУ Ольга Пищанская, в Комитет не поступало ни одного заявления о предоставлении разрешения на концентрацию над "Укрнафтой" или "Укртатнафтой" путем назначения их директором Сергея Корецкого.

Иными словами, назначение председателем обоих предприятий Сергея Корецкого может оказаться незаконным и онможет потерять по меньшей мере одну из этих должностей.

В целом, как подчеркнули в АМКУ, в случае, если наличие такого разрешения необходимо, Комитетом будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.