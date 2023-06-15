В Днепре женщина пыталась задушить врача скорой фонендоскопом

Бессознательную женщину обнаружили в парке прохожие и вызвали скорую. По словам медиков, во время нападения на них очевидцы просто стояли в стороне.

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В Днепре в одном из центральных парков нетрезвая женщина напала на бригаду "скорой помощи", которая приехала оказать ей помощь к ней по вызову. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на медика Елену Ткалич.

В парке прохожие заметили в траве женщину якобы без сознания и вызвали медиков. Когда те прибыли на вызов и попытались привести ее в чувство, женщина набросилась на медиков скорой с кулаками. Одну из врачей она начала душить фонендоскопом, висевшим у нее на шее, другую — поцарапала. Также она пинала ногами сумку фельдшеров со стоимостным оборудованием.

Выяснилось, что пострадавшая отдыхала в парке вместе с друзьями. Выпив спиртного, она отключилась, а друзья оставили ее лежать в траве, а сами ушли.

Как отмечают медики скорой, в момент нападения на них люди в парке просто наблюдали за происходящим и никоим образом не пытались им помочь.

"Хочу отметить, что компания свидетелей просто стояла в стороне и смотрела на это безобразие. Отмечу отдельно, что бригада из двоих опытных фельдшеров в потраченное на пьяницу время могла бы оказать квалифицированную помощь пациенту в действительно критическом состоянии", — отметила медик.

Напомним, что в Закарпатье медики приняли третьи роды у 16-летней роженицы в машине "скорой". Благодаря фельдшерам "скорой" ребенок появился на свет, однако не подавал признаков жизни. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, и через 2-3 минуты услышали крик новорожденной девочки.

Ранее сообщалось, что российские военные медики взорвались на мине в Брянской области. Один из медиков получил тяжелые ранения и попал в реанимацию местной больницы. Его напарник получил тяжелые рваные раны лица.