Грязевые шины: где их используют

Среди разновидностей шин особенно выделяются грязевые. Это особый подвид, считающийся всесезонным, но ориентированный специально на бездорожье и сложные условия эксплуатации. Такие покрышки выбирают упорные туристы и экстремалы.

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Чуть подробнее о грязевых шинах

Для них разрабатывают особый рельеф протектора, который в народе называют "тракторным". Он действительно похож по глубине и размеру элементов, однако рисунки для каждой модели тщательно разрабатывают с учетом типа поверхности и нагрузки.

Благодаря особой конструкции легко справляются с болотом, глиной, песчаными и каменистыми породами. Это действительно всепроходные шины, которые чаще ставят на внедорожники, пикапы и другие усиленные автомобили для дальних путешествий.

Визуально их можно отличить по следующим характеристикам:

● чрезвычайно высокий протектор для сцепления с мягкой почвой;

● крупные блоки стесанной формы для прочного соединения в болоте;

● большое расстояние между блоками для работы с каменистыми поверхностями;

● усиленные и увеличенные боковые блоки для стойкости на поворотах;

● дополнительно укрепленный плечевой контур, устойчивый к повреждениям;

● усиленный корд под протектором для защиты от проколов и порезов.

На рынке большой выбор грязевых шин. Рассмотрите предложения известных брендов, желательно премиального сегмента. Есть и бюджетные варианты, но в долгом путешествии или на экстремальном маршруте от качества колес может зависеть безопасность или даже жизнь пассажиров, поэтому экономить не стоит.

Разновидности грязевых шин

Компании активно разрабатывают это направление, ведь персональный туризм становится все более популярным. Созданы разные варианты: