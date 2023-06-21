Один из украинских ритейлеров разделил название с подразделением аэроразведки ВСУ

Недавно название "Фокстрот" было официально утверждено как подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с аналогичной маркировкой.

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История того, как в ВСУ появилось подразделение "Фокстрот", начинается одновременно с полномасштабным вторжением России в Украину. Условная #ротаФокстрота была сформирована почти из 200 сотрудников компании, обменявших свой рабочий бейдж на шеврон ВСУ. Тогда во вновь созданном корпоративном штабе "Помощь нашим" менеджеры компании поставили в приоритет поддержку техникой воюющих в #ротаФокстрота. Среди подопечных компании был и директор львовского магазина "Фокстрот", младший сержант Олег Маркович с позывным "Foxtrot".

Олег был успешным менеджером, 11 лет работал в сети Фокстрот, а его львовский магазин по адресу ул. Зеленая 147 лидировала во всех возможных корпоративных рейтингах.

В феврале 2022 года Олег встал на защиту Украины в ряды родной с 2014 года 80 ОДШБ ВСУ. В своем подразделении Олег-Фокстрот организовал отдельное подразделение аэроразведки, за что получил звание главный сержант разведывательного взвода аэромобильного батальона. С июня 2022 года Олег защищал Украину на трассе Бахмут – Лисичанск, был одним из первых, кто с собратьями деоккупировал Харьковщину. А за освобождение Изюма Олег Маркович получил орден "За мужество III степени" от Президента Украины.

Сотрудники и компания активно усиливали подразделение своего коллеги – объявляли сборы на автомобиль, приобщались к покупке птиц-квадрокоптеров, присылали разнообразные вкусности к праздникам. В рамках корпоративной программы по поддержке сил обороны и сотрудников, служащих в рядах ВСУ "Помощь нашим", компания передала ребятам из подразделения "Foxtrot" планшеты.

Олег Маркович погиб 26 апреля 2023 года, выполняя боевое задание на Бахмутском направлении. Но его дело на самых горячих участках фронта продолжает подразделение аэроразведки Foxtrot, названная как дань памяти об Олеге. Официальное название "Foxtrot" теперь носит подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

А ритейлер Фокстрот решительно настроен и дальше поддерживать одноименное подразделение основанного легендарным сотрудником Олегом Марковичем. Продолжение следует.

Отметим, сеть Фокстрота с начала полномасштабной войны поддерживает страну на передовой и в тылу. За 1,5 года ритейлер предоставил Силам обороны и пострадавшим украинцам помощь на сумму более 16 млн. грн. В июне 2023 компания присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы UNITED24, направив 1 миллион гривен на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.

Соучредителями бренда Фокстрот являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий, которые в феврале 2022 года инициировали создание корпоративного штаба Фокстрота "Помощь нашим".