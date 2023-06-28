Спас жителей Киева от "Кинжалов": Зеленский присвоил Героя Украины командиру зенитчиков (видео)

28 июня в Верховной Раде наградили украинских защитников, которые сумели уничтожить уже 13 аэробаллистических ракет "Кинжал" типа Х-47, которые считались "непобедимыми".

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Сергею Яременко, командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

Это произошло 28 июня в Верховной Раде во время чествования наградами украинских защитников.

Полковник Яременко, известный по позывному "Гранит", с момента начала широкомасштабного вторжения, возглавляет коллектив, ответственный за отражение воздушных атак в центральных и северных регионах Украины. Одна из наиболее критически важных задач этого коллектива — обеспечение противовоздушной защиты Киева.

Благодаря руководству полковника Яременко, зенитчики сумели успешно справиться с безумными воздушными атаками на столицу, которые происходили в мае и июне. Они эффективно защитили объекты, не позволив ни одной из более чем 200 целей быть точно пораженными. Кроме того, они смогли уничтожить уже 13 аэробаллистических ракет "Кинжал" типа Х-47, которые считались "непобедимыми".

"Они освоили современные зенитные ракетные комплексы различных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100-процентный результат", — говорится в сообщении.

Полковник Яременко выражает надежду на то, что через год украинцы будут свидетелями еще более мощного уровня противовоздушной обороны. Он уверен, что сейчас все понимают, насколько важно вкладывать средства в развитие противовоздушной защиты страны.

Напомним, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на его заявления об уничтожении систем ПВО Patriot. По словам Зеленского, ни один американский ЗРК не пострадал и они успешно сбивают российские ракеты, в том числе "Калибры" и "Кинжалы".

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ якобы уничтожили пять зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине и добавил, что Россия может ударить по любому зданию в столице.