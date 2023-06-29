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Украина Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС

Угроза теракта на ЗАЭС: в Запорожье начали готовиться к эвакуации

ЗАЭС, теракт, эвакуация
Фото: ГСЧС | В Запорожье начались учения на случай взрыва на Запорожской АЭС

Командно-штабные учения начались в самом Запорожье и Запорожском районе. Их цель — отработать план первоочередных действий и схему эвакуации населения, если ВС РФ подорвут атомную электростанцию в Энергодаре.

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В Запорожье начались специальные учения на случай аварии на Запорожской АЭС. Об этом написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в своем телеграм-канале в четверг, 29 июня.

"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области", — написал он.

Чиновник уточнил, что тренировка будет проходить на территории Запорожье и Запорожского района. Поэтому возможны временные ограничения движения на отдельных участках.

Малашко также подчеркнул, что сейчас ситуация контролируется и радиационной угрозы для людей нет. Поэтому он попросил жителей и гостей Запорожья не паниковать.

Теракт ВС РФ в Украине: что будет, если взорвется Запорожская АЭС

Эксперты-ядерщики смоделировали взрыв на Запорожской АЭС и показали, какие последствия он будет иметь для Украины.

Если в момент катастрофы на ЗАЭС ветер будет северо-восточный, то под удар попадут территории площадью в 100 квадратных километров.

Энергодар, Марганец, Никополь и Великая Белозерка попадут в 30-километровую зону эвакуации. Всего же при таком развитии событий придется эвакуировать 538 тысяч украинцев из 146 населенных пунктов.

В зоне радиационного поражения окажутся Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог. Всего под удар в этой зоне попадут 736 населенных пунктов. Негативные последствия радиационного загрязнения ощутят на себе 2,7 млн жителей региона.

В Николаеве и Херсоне после аварии на ЗАЭС будет условно неопасный и нормальный радиационный фон.

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Если российские военные подорвут ЗАЭС, два миллиона украинцев нужно будет немедленно отселить из Мелитополя, Запорожья и Кривого Рога.
Фото: nv.ua

Напомним, 28 июня эксперт рассказала о том, что ожидает украинцев после аварии на ЗАЭС. По словам Ольги Кошарной, которая специализируется на ядерной энергетике, если ВС РФ выведут на мощность хотя бы один реактор на ЗАЭС — в атмосферу, кроме радиоактивных изотопов цезия и стронция, попадет еще и радиоактивный йод-131.

А 20 июня Фокус писал о том, какие три города окажутся в зоне отчуждения после взрыва на Запорожской АЭС. После техногенной катастрофы на ЗАЭС образуется зона отчуждения, площадью в 30 тис. квадратных километров. Это значит, что она в десять раз превысит площадь зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС.