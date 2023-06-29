"Между нами огромная пропасть": Елена Зеленская рассказала, дает ли она советы мужу (видео)

Первая леди утверждает, что проявляет инициативу только в тех проектах, которые касаются гуманитарной и социальной сфер. А вот принимать активное участие в политической жизни страны она не хочет, так как не обладает для этого всеми необходимыми знаниями..

Related video

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что никогда не давала мужу советов, которые касались управления государством. Об этом первая леди страны рассказала в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано в среду, 28 июня.

В разговоре журналистка спросила Зеленскую, правдивы ли слухи о том, что по всем важным вопросам, касающимся внутренней и внешней политики, президент Украины советуется с ней.

"Я слышала, что ваше влияние на государственные процессы – оно значительно больше, чем это характерно первым леди Украины или любой другой страны мира, и что вы являетесь едва ли не главным советником своего мужа", — сказала она.

Елена Зеленская ответила, что эта информация очень преувеличена и не соответствует действительности.

"Это преувеличение. Кто-то, наверное, очень хотел сделать мне комплимент. Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно", — сказала она.

По словам первой леди, она проявляет инициативу только в тех проектах, которые касаются гуманитарных и социальных сфер. А вот принимать активное участие в политической жизни страны она не хочет, так как не обладает для этого всеми необходимыми знаниями.

"Не может жена советовать мужу в вопросах государственного управления. Это неправильно. Мы даже не обсуждаем такие темы. Я бы не могла дать ему экспертный совет – между нами огромная пропасть в знаниях, которые есть у него сейчас и которые я могла бы ему добавить", — ответила Зеленская.

Однако она признала, что может обсудить с мужем актуальные вопросы, которые волнуют всех украинцев, и даже спорить с Владимиром Зеленским по этому поводу.

Смотреть с 51:12

Напомним, в интервью, которое вышло 21 июня, первая леди Украины призналась, что ночует отдельно от Зеленского. По словам Елены Зеленской, война изменила жизнь многих украинцев и президентская семья не стала исключением. Они не могут себе позволить досуг или развлечение, пока погибают люди.

А в начале июня СМИ писали о том, что Елена Зеленская расплакалась, открывая мемориал погибшим детям в Харькове. Мемориал открыли в Международный день невинных детей – жертв агрессии, ежегодно отмечаемый 4 июня.