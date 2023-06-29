Аукцион "С Украиной в сердце": Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" и Hope.UA собрали средства на медоборудование для украинских больниц

Мероприятия будут проходить в разных странах мира и завершатся в День Независимости Украины.

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Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" совместно с фондом Hope.UA организовали и провели в Лимасоле благотворительный аукцион "С Украиной в сердце", во время которого удалось собрать более 100 тысяч евро. Одно из самых больших пожертвований — 20 тысяч евро на приобретение гастроскопа для одной из больниц — сделал Артур Самоткал, пишет "Телеграф".

Это мероприятие стало первым из волны таких аукционов, которые состоятся в разных странах мира с завершающим мероприятием в США, в День Независимости Украины. Цель аукционов – сбор средств на приобретение медицинского оборудования для больниц, в которых спасают жизнь раненых защитников Украины и мирных граждан.

Участники аукциона "С Украиной в сердце", а это более 250 гостей из разных уголков мира, имели возможность приобрести патриотические лоты, среди которых флаги Украины и почтовые марки с автографами Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Алексея Резникова, боксерские перчатки братьев Кличко и Александра Усика, эксклюзивную одежду украинских дизайнеров и ювелирные изделия компании "Золота Країна", картины известных художников и иконы украинских художников. Для гостей мероприятия пели бэнд Kazka и CHEEV, а посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" композитор Евгений Хмара исполнял авторские музыкальные произведения.

"Благодарим всех и каждого, кто принял участие в аукционе, приобрел наши патриотические лоты, сделал взносы на наш благотворительный счет и таким образом приобщился к помощи, которую мы оказываем украинским медикам и больницам. Благодаря средствам, собранным на аукционе в Лимасоле, украинские больницы в пострадавших от войны регионах уже в ближайшее время получат аппараты УЗИ и КТ, современные рентгены и гастроскопы, а также благодарим Посольство Украины на Кипре и Посла Руслана Нимчинского, которые оказали содействие в проведении мероприятия. Максима Стригуна, Ивана Дубиля, Яну Дубенко, Анну Казанцеву, Елизавету Коневу, Илью Дубиля и Арину Пашеньку, благодаря которым воплощаются в жизнь крупнейшие благотворительные проекты "Надії", — отметил Евгений Хмара.

В рамках мероприятия состоялось также награждение партнеров "Надії". В частности, почетные знаки отличия за системную помощь Украине и украинским больницам получили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский; Джоанна Хофман, меценат, главный проектный менеджер корпорации Excel, донор проекта Food for Good; Аксения Крупенко, соучредитель "Revival Foundation"; Степан Ширяев и George Ioannou; Благотворительный фонд FROM HEART UA; Екатерина Липская & Lifeberry event agency; компания "Медирент"; ведущая Юлия Вертова и Julia Vertova Media.

"Мы благодарны за поддержку нашему посольству, нашим партнерам и всем, кто сегодня, в это непростое время, помогает Украине. Тысячи людей по всему миру живут с Украиной в сердце, хотят и готовы помогать, и мы объединяем их ради великой цели — помочь героям-медикам спасти еще больше жизней героев-защитников. Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на приобретение жизненно важного медицинского оборудования, и наша команда уже готовит очередную гуманитарную миссию на восток. Верим, что объединив наши возможности и усилия, мы сможем спасти как можно больше жизней, вернуть домой живыми наших защитников и приблизить нашу победу. Это наша миссия и наша цель, ради которой мы живем и работаем!" — отметил Евгений Хмара, посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія".

Партнерами благотворительного аукциона стали: Revival foundation, Eltech Trust, Klitschko Foundation, Украинская ассоциация футбола, Ювелирная сеть "Золота країна", "Медирент", "Дойч-Фарм", Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, группа компаний PERIMETER, Благотворительный фонд "Мистецька ініциатива", Благотворительный фонд From Heart UA, Киевский областной совет, Icon Beauty Salon, Mari Step, Lifeberry event agency, ARX А fairfax company, AR.Kiourtzides LLC, Yana Travel, Budu Coffee, "Мирне місто", EXCEL Services Corporation, QTravel, Юлия Вертова и Виктория Величко, журнал "Стиль жизни", Medical Beauty Salon.

Помочь фонду в приобретении медицинского оборудования: http://nadia-fund.com/