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Украина Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС: Грета Тунберг приехала в Украину и встретилась с Зеленским (фото, видео)

Грета Тунберг
Фото: Офис президента Украины | Грета Тунберг приехала в Украину

Грета Тунберг в Украине оценила последствия уничтожения россиянами стратегического объекта и заявила, что Россия должна ответить за свои преступления, которые повлияли на биоразнообразие Херсонщины.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг 29 июня, в четверг, приехала в Украину и встретилась с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения последствий подрыва Россией плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил Офис президента.

Грета Тунберг является представительницей Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине. Она поинтересовалась подробной информацией о влиянии разрушения объекта на окружающую среду.

Зеленский рассказал о последствиях подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС. Биоразнообразие Херсонщины больше всего пострадало.

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Активистка Тунберг поблагодарила представителей украинской власти за приглашение. Она отметила, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу относительно основных задач Международной рабочей группы, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям войны.

Кто такая Грета Тунберг

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг известна своей позицией по противодействию глобальному потеплению и изменению климата. Она привлекла внимание мира благодаря своей прямой манере высказывания на публике. Девушка не скрывает своего отношения к политикам, которые демонстрируют бездействие. В своих выступлениях Тунберг критикует политических лидеров за недостаточное внимание борьбе с климатическим кризисом.

В 2018 году она начала сидеть под стенами шведского парламента. Таким образом Грета требовала принятия действий по защите климата. Начатые ею школьные забастовки — Fridays for Future — стали глобальным движением.

Напомним, 9 июня Грета Тунберг назвала подрыв россиянами плотины гидроэлектростанции экоцидом. Она заявила, что Россия должна ответить за свои преступления. Активистка также поделилась обращением украинского президента к глобальным экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам.