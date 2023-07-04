Національна Електронна Біржа про прозорі аукціони та досвід роботи з активами АРМА

Національна Електронна Біржа (НЕБ), що у березні стала акредитованим майданчиком Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), підбила підсумки перших 4-х місяців роботи за новим для себе напрямом торгів та оцінила практики втілення прозорих аукціонів.

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Протягом цього періоду Національна електронна біржа забезпечила успішну реалізацію перших активів, що, на перший погляд, видаються не стратегічними, але також роблять свій внесок у бюджет країни. Про це готовить й інтерес серед потенційних покупців, він склав в середньому 3,5 учасники на один успішний аукціон, що свідчить про високий рівень конкурентності.

"Для нас важливо допомагати державі отримувати дохід від продажу майна, саме тому ми вважаємо, що можемо бути корисними в співпраці з АРМА. НЕБ має багаторічний досвід роботи з реалізації державного та комунального майна та малої приватизації через систему Прозорро.Продажі та посідає в ній перше місце за результатами продаж. Ми супроводжували реалізацію таких об’єктів як готель "Дніпро" за 1,1 млрд грн, Калуської ТЕЦ за понад 800 млн грн та багато інших. Своєю роботою з АРМА ми хочемо зробити внесок в розвиток України, а також поширити сучасні прозорі та конкурентні підходи до ринку, який сприймається як закритий", — повідомила керуюча партнерка Національної електронної біржі Євгенія Божко.

Вона також зауважила, що НЕБ бачить зацікавленість АРМА в успішній реалізації кейсів, що були передані біржі. Про це говорить відкритість в обміні інформацією про активи та допомогу у популяризації цих кейсів.

НЕБ зазначає, що, як організатор торгів, не може впливати на якість та потенційну проблематику об’єктів, що передаються на продаж, зокрема, витрат на розмитнення, оренду та зберігання активів. Головна задача біржі — забезпечити проведення відкритих та прозорих електронних аукціонів. Тому біржа відповідає за ІТ супровід процесу торгів, маркетингове просування лотів через свої публічні майданчики та ЗМІ, а також професійні консультації учасників.

"Сподіваємось, що такий підхід сприятиме покращенню інвестиційного клімату в країні та підвищенню надходжень від продажу активів і забезпеченню надходжень на потреби сил оборони нашої країни", — зауважила, Євгенія Божко.

Національна електронна біржа, запрошує долучитися до аукціонів із продажу хлориду калію (із вмістом калію у розрахунку на К2О від 40% мас.% до 62 мас.%), що був вироблений ПАТ "Білоруськалій", а зараз навантажений у залізничні вагони на станціях "Миколаїв", "Згода", "Кропивницька", "Долинська", "Знам’янка", "Жовтнева", загальною вагою 14 768,090 т. Реалізація здійснюється партіями по 700-1000 т. (10-15 вагонів). Всі актуальні лоти можна знайти на сайті НЕБ:

https://www.aukzion.com.ua/public/trades/0182314543/data?3;

https://www.aukzion.com.ua/public/trades/0900379055/data?4;

https://www.aukzion.com.ua/public/trades/0495062447/data?5;

https://www.aukzion.com.ua/public/trades/0861273135/data?6;

https://www.aukzion.com.ua/public/trades/0455964719/data?7.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 0 800 33-12-02.