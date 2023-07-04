"Киев - русскоязычный город": после скандала провинившегося охранника уволили, — СМИ (видео)

По данным следствия, после скандала мужчина исчез из магазина, написав заявление на увольнение без объяснений. В настоящее время в юридический отдел предоставили персональные данные охранника.

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В Украине случился очередной языковой конфликт. В одном из столичных магазинов одежды "Конфискат" на станции метро Лесная охранник назвал Киев русскоязычным городом. Видео инцидента распространилось по сети, передает Фокус.

На опубликованном в сети видео охранник магазина одежды на станции метро Лесная в Киеве заявляет: "Киев — русскоязычный город".

Покупатель ему отвечает, что им "займется СБУ".

Как стало известно, история с охранником в столице, который назвал Киев русскоязычным городом, набрала неожиданные обороты. Мужчина исчез из магазина, написав заявление на увольнение без объяснений.

Отмечается, что правоохранители вчера пришли туда, чтобы пообщаться с охранником.

"Когда наши участковые офицеры прибыли в магазин, то мужчину там уже не застали. Правоохранители пообщались с администратором заведения. Как выяснилось, охранник, сразу после конфликта с посетителями, написал заявление об увольнении и ничего не объясняя покинул помещение магазина", — рассказали в полиции Деснянского района, передает ТСН.

В настоящее время в юридический отдел предоставили персональные данные охранника.

"Пока личность мужчины не установлена. Это можно будет сделать сразу после того, как полицейские получат информацию о нем от заведения. Как только мы получим его данные, поинтересуемся у него – что это было и как именно. Охраннику придется объяснить свои слова. Ситуацию держим на контроле", – добавляют в полиции.

Кроме того, в издании "Страна" сообщили, что на горячей линии магазина "Конфискат" им поведали, что охранника, который назвал Киев русскоязычным городом, уже уволили.

Напомним, что в полтавском караоке-баре "Шаляпин" недавно исполняли российские песни. Одному из посетителей пришлась по душе песня группы Ленинград — "Москва".

А в Одессе в июне женщины напали на уличных музыкантов из-за того, что они исполняли песни на украинском языке.