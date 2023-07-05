Россияне уничтожили, "Автострада" отстроила: в Чернигове открыли для проезда мост через Десну

Киевский мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года, а теперь компания "Автострада" завершила работы по его восстановлению и открыла движение по этому важному инфраструктурному объекту.

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Сегодня 5 июля в 8 утра по отстроенному мосту через реку Десна, который черниговцы еще называют Киевским, поехал первый транспорт. Об этом на своей странице в сети Фейсбук рассказал основатель компании "Автострада" Максим Шкиль.

"В марте 2022 года россияне полностью уничтожили 2 металлических 80-ти метровых пролета. На 11-ти метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с 19 века. Чтобы поставить здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего, нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников. Ежедневно 24/7 на объекте задействовано более 800 работников и более 200 единиц техники", — пишет Максим Шкиль.

Он рассказал, что в ходе осуществления работ на объекте пиротехники взрывали затопленные балки, после них на дно опускались водолазы, которые разрезали куски конструкции. Инженеры Автострады сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, ведь самые тяжелые не мог поднять из воды ни один кран.

"Водолазы осуществляли подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой — не более 30 см. Вода постоянно несла песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более 7 метров. Все работы выполнялись вручную, на глубине 11 метров, чтобы размыть балки, привлекали земснаряды. Мы пережили 2 наводнения. Вода затопила всю прилегающую территорию. Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Наша команда имела возможность работать только с плавсредств. Но ни на день не остановила работы", — говорит Максим Шкиль.

По его словам, параллельно с работами по восстановлению Киевского моста Autostrada строит новый современный 628-метровый мост на 4 полосы движения — это капитальное сооружение на основной киевской трассе, которое наконец разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов.

Как сообщалось, в апреле 2022 года, сразу после освобождения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды основными трассами, в частности М01, М02 и Р69.