"Астарта" розкрила особливості жнив у 2023 році

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Підприємства агропромхолдингу приступили до збору пшениці та ріпаку. Першими жнивувати вийшли аграрії Полтавщини. Компанії Західного регіону приєднаються до збиральної кампанії у традиційні для них терміни – середині липня.

Загалом цього року Астарта планує зібрати ранні зернові з площі майже 57 тис. га, у т.ч. озиму пшеницю – з 43 тис. га.

"Ми розпочали вже другі жнива під час повномасштабної війни. Незважаючи на існуючі виклики: більше 400 мобілізованих працівників, серйозне подорожчання виробничих ресурсів, робота у режимі постійних повітряних тривог, вірогідність накладання жнивних періодів озимих ріпаку та пшениці, ми якісно і своєчасно підготувалися до збору врожаю. Провели ремонти, готова необхідна кількість сільгосптехніки, маємо добрий стан посівів і хороший потенціал врожайності. І, найголовніше, люди – маємо збережені і добре підготовлені колективи, – говорить Вадим Скрипник, директор з сільськогосподарського виробництва. – Нашій компанії вдалося реалізувати практично весь врожай минулого року і наші елеватори повністю готові до приймання нового врожаю. Усі ці процеси супроводжуються активним впровадженням цифрових продуктів AgriChain, у т.ч. нового модуля AgriChainLogistics, який спрямований на автоматизацію та ефективне управління усіма процесами".

Впровадження цифрової польової логістики стало одним з важливих елементів оптимізації цьогорічної збиральної кампанії.

"Спільно з агрономічною, логістичною, елеваторною, комерційною службами Астарти ми розробили математичну модель, яка комплексно вирішує транспортну задачу і дозволяє зробити найоптимальніший план розміщення продукції на власних та сторонніх елеваторах компанії або за потреби задіяти резервні варіанти зберігання. І це питання надзвичайно актуальне під час проведення збиральної кампанії, – додає Наталія Богачева, директорка AgriChain. – Ми серйозно посилили систему контролю за збиранням, вивезенням та доставкою у місце розвантаження урожаю, вивівши на якісно новий рівень маршрутизацію перевезень, систему допуску авто на завантаження через NFC технології, цифрову систему контролю "Свій-чужий", систему сповіщень та оперативного реагування на не штатні ситуації на маршрутах".

Під час цьогорічної збиральної кампанії також заплановано впровадження погодинної диспетчеризації вивезення продукції з поля до місць зберігання через систему нарядів. Це дозволить уникати черг, простоїв, збільшити оборотність авто, вибрати оптимальний маршрут, дати достойний заробіток нашим перевізникам, а усім учасникам процесу працювати злагоджено.