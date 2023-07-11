Нові очікування від роботодавців, перспективи ринку праці та рекрутингові технології: про що говоритимуть на конференції HR Camp 2023?
robota.ua запрошує HR-професіоналів, CEO та власників бізнесу відвідати практичну конференцію HR Camp 2023.
Коли? 8 вересня.
Де? Львів-Винники, комплекс Emily Resort, оточений неймовірним природним ландшафтом та кришталевим озером.
У якому форматі? Ви можете долучитися онлайн або офлайн.
Про що говоритимуть на конференції?
- Найзатребуваніші навички HR-спеціаліста у 2023 році.
- Нові очікування українців від роботодавців.
- Стан та перспективи ринку праці.
- Корпоративне волонтерство: тренд, що єднає команди.
- Стратегія розвитку бренду українського роботодавця у 2023 році.
- Як стати дружньою до ветеранів компанією?
- Чому нам усім потрібна нова корпоративна освіта?
- HR-метрики добробуту співробітників.
- Розвиток технологій та їх вплив на рекрутинг.
HR Camp 2023 — це конференція, що передбачає виступи українських та міжнародних HR-професіоналів з компаній robota.ua, Creative&Tech Online Institute Projector, OKKO, "Сільпо", Starlight Media, Lviv HR Solutions, AcademyOcean, Softgarden тощо.
Що буде цікавого, крім лекцій і воркшопів?
Багато фану і нетворкінгу! Наприклад, командна гра "HR-дослідник", командний ретрит для відновлення енергії, тематичне стендап-шоу (також буде онлайн), спільний захід сонця. І, звісно ж, подарунки!
Чи є знижки на квитки?
Так! Для ранніх пташок – до 31 липня. А також для команд, які купуватимуть квитки разом: https://hrcamp.robota.ua