"Планировал не Пригожин": в ОП рассказали, кто мог стоять за мятежом "вагнеровцев"

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, неудавшееся восстание ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали военные элиты РФ.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что провалившийся мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным планировали офицеры Главного Управления Генштаба ВС РФ. Об этом он сообщил в интервью российскому изданию Мeduza.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ввиду своей неспособности к стратегическому планированию, просто не мог бы в одиночку организовать протест.

"На мой взгляд, это, скорее всего, планировали офицеры Главного управления Генштаба (ВС РФ — прим. Фокус). Они хотели, как мне кажется, компенсировать все свои потери, которые понесли, когда Путин сделал ставку на ФСБ и ФСО" — отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что акция не привела к результату, так как внутри российских военных элит, вероятно, не было консенсуса о том, кто заберет власть, если действующего главу РФ снимут.

"Гарантом никто не выступил — и, соответственно, [Киеву] это все не имело смысла поддерживать" — сказал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" фактически прекратило свое существование, так как лишилось главного источника финансирования — российского государства. Какая-то часть бойцов уйдет в Минобороны РФ, еще часть в Росгвардию, и небольшая часть наемников уедет в Беларусь в качестве инструкторов для местных спецназовцев.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признался, что "встречался" с наемниками ЧВК "Вагнер" во многих африканских странах. Однако не подтвердил прямо информацию о том, что его подчиненные когда-либо вели "переговоры" с Пригожиным. Информация об этом фигурировала в документах американской разведки, раскрытых на платформе группового чата Discord. Речь шла о взаимодействии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и украинской разведки в январе текущего года. Якобы Пригожин предлагал передать информацию ВСУ о местонахождении оккупационных сил в обмен на отход украинских войск из Бахмута.