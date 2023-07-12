В жару без кондиционеров: в "Укрэнерго" обратились к украинцам из-за ситуации со светом

В компании отмечают, что в летнее время года значительно растет нагрузка на электросистему, поэтому в определенные часы народ будет вынужден отказаться от некоторых привычек.

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В Украине из-за жары значительно выросло потребление электроэнергии, в связи с чем граждан снова призывают начать экономить в определенные часы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" 12 июля.

В компании отмечают, что общий график потребления по стране указывает на то, что граждане недостаточно экономят при условиях, которые сложились в связи с российскими обстрелами.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится об экономном потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему", — говорится в сообщении.

В связи с этим, украинцев призывают ответственно отнестись к просьбе и в вечерние часы, с 16:00 по 23:00 начать экономию. Сделать это можно следующим образом:

не охлаждать помещение при помощи кондиционера ниже 23 градусов тепла, ведь в таком случае значительно увеличивается нагрузка на потребление;

нужно выключать мощные электроприборы по возможности или как минимум пользоваться ими по очереди, а не сразу;

по возможности нужно пользоваться электроприборами утром, днем или ночью, но не вечером, ведь в это время фиксируется пик нагрузки на электросистему;

выключайте свет, если выходите из помещения.

Пока что в компании не прогнозируют проблем с электричеством, как это было зимой, однако чтобы все же не допустить дефицита, следует выполнять правила.

"Подчеркиваем необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки", — подытожили в компании.

Напомним, 28 июня в "Укрэнерго" рассказали, будут ли проблемы с электричеством зимой. Председатель правления компании Владимир Кудрицкий отметил, что в холодное время года стоит готовиться к новым испытаниям.