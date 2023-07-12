Пророссийский олигарх, владелец группы "ТИС" Федорычев через суд пытается снять санкции, — журналист

По данным журналиста Сергея Иванова, Федорычев предлагал судьям Верховного суда взятку за вынесение решения в его пользу.

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Дважды санкционированный Украиной пророссийский олигарх, владелец крупнейшего стивидорного оператора Украины группы "ТИС" Алексей Федорычев подал в суд иск с требованием снять с него санкции, отменив соответствующий указ президента Владимира Зеленского. Рассмотрение дела Верховным судом назначено на 17 июля. Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов, пишет УНИАН.

Он напомнил, что под украинские санкции Федорычев попадал в 2019 и 2022 годах. СНБО видит в его коммерческой деятельности обеспечение существенного источника доходов для правительства России, которое ведет против Украины агрессивную войну.

Федорычев родился в Красноярске, живет в Монако, а зарабатывает в Украине. Ему принадлежат компании "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения". Его бизнес развивается даже несмотря на полномасштабное российское вторжение: порт, причалы и терминалы группы ТИС — основные ворота зернового коридора.

"Интересно, как российский олигарх выбил себе такой лакомый кусок и не было ли его включение в экспортную цепь принципиальным требованием России?" — пишет Сергей Иванов.

По его данным, Федорычев предлагал судьям Верховного суда взятку за вынесение решения в его пользу.

"Если суд станет на сторону российского олигарха, скандал с Князевым (экс — глава Верховного суда) заиграет новыми красками, учитывая, что олигарх Жеваго, за дело которого давали взятку Князеву — бизнес-партнер Федорычева, они вместе владеют портом ТИС-Руда", — говорится в заметке.

Кроме этого, Федорычев находится в розыске по уголовному производству о хищении Государственной зерновой корпорации Украины. В 90-е и в начале 2000-х он подозревался правоохранительными органами Франции и Италии в отмывании денег мафии, торговле оружием и наркотиками.

По мнению Сергея Иванова, этих фактов достаточно не только для применения санкций против Федорычева, но и для национализации его активов в Украине в пользу государства.

"Надеюсь, Президент, СНБО, СБУ примут эту рационализаторскую идею. Не может целый портовый гигант быть активом россиянина. Мы постоянно требуем от мира усиления санкционного давления, но не всегда сами действуем симметрично в отношении тех, кто финансирует российскую агрессию", — считает журналист.