Под Киевом горит элитный ресторанный комплекс, принадлежавший российскому бизнесмену

Queen Country Club в Козине Киевской области, на территории которого зафиксировали пожар, входил в холдинг Bulldozer Group, принадлежавший российскому миллионеру Александру Орлову. Год назад Бюро экономической безопасности Украины наложило арест на имущество бизнесмена, которое оценили в 400 млн грн.

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На территории элитного ресторанного комплекса Queen Country Club, расположенного в поселке Козин под Киевом, начался пожар. Горит баня и игровая комната. Об этом сообщают в "РБК-Украина" со ссылкой на спикера ГСЧС Киевской области Викторию Рубан.

По словам Рубан, пожар горит в отдельно стоящем здании. Причина возгорания пока неизвестна. Видео, на котором можно заметить пожар на территории комплекса, появилось в местных Telegram-каналах.

На записи видно, что отдыхающих мало смущает возгорание на территории элитного загородного комплекса. Гости продолжают спокойно играть в настольный тенис на фоне полыхающего здания.

Элитный комплекс отдыха Queen country club расположен в районе Конча-Заспы на юге Киева и входил в ресторанный холдингу Bulldozer Group, владельцем которого был российский бизнесмен Александр Орлова. Группе в Украине принадлежали рестораны Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Fish Fetish.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Bulldozer Group сообщила, что уходит с украинского рынка. А команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что разрывает сотрудничество с холдингом.

"Несмотря на то, что в каждой стране офисы Bulldozer Group работают автономно, украинская команда отказывается сотрудничать с представителями компаний, связанных со страной-агрессором, и осуждают действия властей Российской Федерации. Войну ничего не может оправдать. Смерти украинцев — больше повод, чтобы разорвать любые связи с Россией", — заявили тогда в украинской команде.

В июле 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили, что арестовали недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежали одному из российских миллионеров, чье имя они не назвали. Ресторатор пытался избежать возможных санкций, планируя фиктивно вывести из своей собственности указанные активы. В БЭБ уточнили, что арестованное по всей Украине имущество оценивается в более 400 млн грн.

По информации СМИ, речь шла о российском бизнесмене Александре Орлове, который владел Bulldozer Group. А среди арестованного имущества, предположительно, был ресторанный комплекс Queen country club.

Фокус ранее писал о том, что в Деснянском районе Киева на левом берегу Днепра 9 июля вспыхнул масштабный пожар. Горела АЗС, в которую на скорости влетела иномарка. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были срочно госпитализированы.