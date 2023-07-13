6,5 тысяч единиц имущества: в Украине создана подробная карта домов и земельных участков УМП МП

Разработчики реестра собрали в одном месте информацию обо всем имуществе русской церкви и о том, кому оно принадлежит. Теперь будет легче изымать помещения, которые церковникам не принадлежат.

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В Украине заработал реестр имущества, которым владеют общины УПЦ МП во всех областях Украины. В реестре есть адрес каждого из 6676 объектов, которые находятся в использовании священников русской церкви — земельные участки и здания. База данных создана на портале NGL.media.

Цель создания реестра — отделить частное имущество УПЦ МП от имущества государственного и коммунального. Если будет известно, что тот или иной участок, или церковь, или другое помещение не принадлежат церковникам, то будут законные основания его изъять.

В базе данных собраны адреса и площади 6676 ед. различного имущества. В том числе:

зданий — 2876 шт;

земельных участков — 3800 шт.

Также создана интерактивная карта, на которой обозначены все объекты. Карта свидетельствует, что наиболее плотно объекты УПЦ МП расположены в Киеве, а также в Закарпатской и Черновицкой областях. Хотя это не свидетельствует, что их там количественно больше.

Карта, на которой обозначено все имущество УПЦ МП

Ниже на странице можно увидеть список недвижимости, которой владеет русская церковь. Список можно отфильтровать по ключевому слову. Например, если ввести в специальном поле слово "Киев", то можно увидеть перечень из 738 зданий.

Какими помещениями распоряжается УПЦ МП в Киеве

Кроме того, в материале есть две инфографики, которые дают больше представления о распределении имущества УПЦ МП по областям. Например, на Закарпатье, Донетчине и Киевщине — российская церковь имеет больше всего имущества.

Недвижимое имущество, которым пользуется УПЦ МП

Разделение имущества на частное, государственное и коммунальное — на еще одном изображении. В данном случае видно, что громады в Киеве больше всего распоряжаются частным имуществом, в Одесской области — коммунальным, а на Херсонщине — государственным.

Земельные участки, которыми пользуется УПЦ МП

На портале Opendatabot — перечень всех общин, епархий, приходов УПЦ МП — все они зарегистрированы как религиозные организации: каждая община — отдельное юридическое лицо. То есть не существует единой юридической организации в Украине, которая бы называлась УПЦ МП — зато есть тысячи мелких филиалов российской церкви

Карта церквей УПЦ МП

Напоминаем, наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю объявили новое подозрение. СБУ проанализировала интервью, которое он дал незадолго до задержания, и обнаружила, что в нем он отрицает существование украинской государственности.

Между тем Министерство культуры Украины пытается вернуть государственную собственность — Киево-Печерскую лавру. Юридический отдел УПЦ МП заверил, что церковники не выйдут из Лавры, при этом аргументируют, что действуют в соответствии с Конституцией.