НБУ выступил против идеи запретить наличные деньги, – СМИ

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В Национальном банке Украины выступили против запрета наличных денег, который ранее инициировал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос "Экономической правды", отметив, что подобная идея противоречит базовым потребностям граждан, передают "Украинские новости".

"По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже в случае наступления вероятных критических событий (блэкаутов, военных действий) и тому подобное", – подчеркнули в Нацбанке.

Издание напомнило, что во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне заместитель председателя ОП Ростислав Шурма заявил, что Украина обсуждает отказ от наличных денег.

"Мы это обсуждаем. Мы хотим быть первой в мире cashless-экономикой", – заявил тогда Шурма.

По его словам, отказ от наличных денег позволил бы преодолеть коррупцию и уклонение от уплаты налогов, для которых наличные средства являются ключевым элементом.

"Ростислав Шурма и раньше выступал за ограничение наличных расчетов. В частности, обсуждая свою концепцию антикоррупционной налоговой реформы (известную как "10-10-10"), он не исключал введения налога на наличные расчеты, или же запрет покупать за наличные деньги подакцизные товары", – говорится в материале "Экономической правды".