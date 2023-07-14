Желтый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)

Дожди с грозами ожидаются почти на всей территории Украины, предупреждают синоптики.

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В пятницу 14 июля ночью в северных, центральных и южных областях пройдут дожди, местами сильные. Днем осадки переместятся еще и на Север Левобережья страны. Местами грозы и шквалы, сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на большей части территории Украины объявлен желтый уровень опасности.

14 июля ожидаются порывы ветра, в отдельных районах — град. Фото: укргидрометцентр

"14 июля грозы в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сильные дожди; в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье у отдельных районов град (I уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

На Севере, Западе и в Центре Украины ожидается похолодание. В северных регионах температура воздуха будет в пределах от +21 до +24. В центральных областях государства – от +22 до +26. На Западе воздух прогреется от +22 до +25.

Немного теплее 14 июля будет на Востоке страны. Там в течение дня воздух прогреется до +28.

Теплее всего в пятницу будет на Юге. Там ожидается температура от +27 до +30.

14 июля в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем в северных, Полтавской и Харьковской областях — значительные дожди, а на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

Погода 14 июля в Киеве

В Киеве будет облачно с прояснениями. Днем пройдут значительные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, днем ожидаются порывы 15-20 м/с. Киеве Сегодня в столице столбики термометров покажут 21-23°.

Недавно ученые выяснили, что жаркая погода вызывает массовый всплеск измен. Как оказалось, высокая температура повышает либидо человека.