Cosmolot Airlines: флот бойових пташок для фронту

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Українська компанія COSMOLOT створює власний авіафлот — Cosmolot Airlines, що буде складатися з ударних безпілотників, які надалі будуть передані на фронт для ефективного виконання бойових місій.

У компанії зазначили, що авіалінії створені з урахуванням реалій сьогодення та потреб фронту: "Ідея виникла нещодавно, і як результат ми будемо мати можливість посилити фронт абсолютно новітніми та ефективними технологіями. Точну кількість літаків та їх дислокацію ми поки не називаємо. Але те, що наш авіафлот буде функціональним та корисним для України — будьте певні" — коментують у компанії.

Наразі тривають завершальні дії по проєкту. Найближчим часом компанія обіцяє розкрити всі деталі. Дізнатись першим подробиці та новини Cosmolot Airlines можна буде з офіційних джерел компанії Cosmolot. Слідкуйте за новинами.

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