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Украина

День государственного суверенитета: как Рада приняла историческое решение в 1990 году (фото)

День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры
Фото: Министерство культуры | В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета

В Минкульте поделились уникальными кадрами, которые уже стали историей. 33 года назад народные депутаты приняли решение, что определило Украину как самостоятельное государство.

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16 июля в Украине отмечается День государственного суверенитета, который был принят 33 года назад. Все это время украинцы доказывают всему миру, что имеют собственную историю и культуру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Ровно 33 года назад народные депутаты Верховной Рады приняли декларацию о государственном суверенитете, которая стала основой для новой Конституции и собственных законов. Все это определило нашу страну как суверенное государство в пределах существующих границ.

"Сегодня мир вдохновляется тем, как мы защищаем и продолжаем бороться за свою государственность", — говорится в сообщении.

Декларация о государственном суверенитете: как это было

На опубликованных Министерством культуры и информационной политики кадрах можно увидеть, как митингующие в этот день с флагами ожидали, пока народные депутаты окончательно примут решение, которое определило наше будущее.

День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры Fullscreen
В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета
Фото: Министерство культуры
День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры Fullscreen
В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета
Фото: Министерство культуры

Также можно увидеть, как народные депутаты ожидают принятие решения. В результате из 385 человек, которые зарегистрировались в зале, 335 выступили за это решение. Всего 4 народных депутата выступили против, а еще 26 решили не голосовать. Решение было принято.

День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры Fullscreen
В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета
Фото: Министерство культуры
День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры Fullscreen
В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета
Фото: Министерство культуры

На следующем кадре можно увидеть народных депутатов от "Народного совета" после голосования за Декларацию о государственном суверенитете Украины (слева направо): Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь, Генрих Алтунян, Михаил Косив.

День государственного университета, праздник, независимость, народные депутаты, годовщина, Министерство культуры Fullscreen
В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета
Фото: Министерство культуры

В честь годовщины по этому поводу высказался и Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что с принятым 33-года назад решением никак не может смириться Российская Федерация.

"Именно эта Декларация определила Украину как суверенное государство! В пределах существующих границ и с правом украинской нации на самоопределение. И именно эта Декларация стала фундаментом нашей независимости. Независимость, с которой имперская Россия не смогла смириться", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля сообщалось, что Верховная Рада официально перенесла даты 3 популярных украинских праздников. Речь идет про Рождество, День украинской государственности и День защитников и защитниц.