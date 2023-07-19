Более 1 млн евро помощи: бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко о помощи украинцам

Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи

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Группа компаний Adelon и ее бенефициар Дмитрий Коваленко с начала войны помогают украинцам, которые в поисках убежища выехали за границу, а также военным. Сумма помощи уже превысила 1 млн евро. Об этом сообщает "Телеграф".

Больше года длится война и в Украине ежедневно становится все больше людей, которым необходима помощь и поддержка. Согласно данным гуманитарного крыла ООН почти 18 млн украинцев оказались на грани выживания. Им помогают меценаты и бизнес, которые, кроме того, еще и должны заботиться о сохранении собственного дела.

С начала полномасштабного вторжения группа компаний Adelon и ее бенефициарный владелец – украинец Дмитрий Коваленко оказал гуманитарной и специализированной помощи на более 1 млн евро и ежедневно размер помощи только растет.

"Приоритет, конечно, женщины и дети. Мы помогали с эвакуацией в Польшу. Но ведь только организовать перемещение людей недостаточно. Наша компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (входит в группу компаний Adelon. – Ред.) помогает им устроится на новом месте – предоставляет жилье, помогает устроить детей в садики и школы, способствует помощи в оформлении документов, организовывает языковые курсы, а также предоставляет работу в своей компании. Компания уже организовала релокацию больше 100 украинцев и полностью взяла на себя расходы за аренду жилья для них. Касательно специализированной помощи украинским военным, то мы закупали бронежилеты, пикапы и другие средства, в которых нуждались конкретные воинские части", – рассказал Дмитрий Коваленко, бенефициар группы компаний Adelon.

Группа компаний Adelon закупила 5 автомобилей скорой помощи, которые практически являются "реанимацией на колесах". Автомобили оснащены всем необходимым для оказания первой неотложной помощи. Стоимость каждой превышает 4 млн грн. Также уже закуплено более 30 внедорожников.

Но позиция по поддержке украинцев вызвала негативную реакцию со стороны конкурентов, которые воспользовались этим для достижения определенных целей бизнеса.

"Лично против меня и Группы наших компаний продолжается информационная атака. О нас писали разные придуманные истории, чтобы испортить нашу репутацию и поставить под сомнение нашу деятельность. Поэтому кроме того, что мы ежедневно пытаемся найти новые варианты для помощи украинцам, еще и вынуждены, к сожалению, отбиваться от атак конкурентов, которые пропагандируют "русский мир". Но нас этим не остановить", – сказал Дмитрий Коваленко.

По словам Дмитрия Коваленко, Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи.

Напомним, предприятия Adelon AG (Швейцария), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o. o. (Польша), которые входят в состав Группы, уже много лет занимаются международным трейдингом угольной продукции, сотрудничают с компаниями — производителями угольной продукции по всему миру (в частности ЮАР, Австралией, США, Индонезией, Колумбией и т. д.) и являются поставщиками продукции для клиентов в Украине, странах ЕС, Индии, Китае и др.