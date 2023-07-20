Муниципальная охрана и врачи пытались помочь военному, который умер в столичной больнице, — СМИ (видео)

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Бойца 95 ОДШБр, который умер на территории Киевской городской клинической больницы №4, пытались спасти работники муниципальной охраны и врачи, в то время как он пытался нанести себе вред. Об этом свидетельствует видео, появившееся в соцсетях, передают "Українські новини".

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения и нагрудных камер в день гибели бойца 95 ОДШБр на территории Киевской городской клинической больницы №4 Соломенского района, где он проходил лечение.

На видео видно, что мужчина находится в возбужденном состоянии, бегает, неоднократно падает, переворачивается и кричит. В свою очередь представители муниципальной охраны и врачи пытаются ему помочь.

Как сообщалось ранее, 16 июля в 23.50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил его на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения. Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, впоследствии мужчина был переведен в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.