"Золотий Вік" закупив 4 "шпиталі на колесах" задля порятунку життів

Ювелірна мережа "Золотий Вік" долучилась до закупівлі сорока спеціалізованих реанімобілів типу С від UNITED24 та придбала чотири з них на суму 13 мільйонів гривень. Вже 21 липня всі вони були відправлені задля порятунку життя наших військових та цивільних громадян на територіях України, де це вкрай потрібно.

Related video

"Шпиталі на колесах" — автівки швидкої допомоги типу С, спеціалізовані реанімобілі, обладнані дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень. Тобто всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні. Вони мають високу прохідність, що допоможе бригадам екстреної медичної допомоги якнайшвидше прибути на місце подій та зробити усе необхідне, щоб врятувати поранених. Ці реанімобілі стануть надійними помічниками під час виконання складних завдань і сприятимуть врятованим життям та поліпшенню медичного обслуговування на небезпечних територіях України.

Задля наближення перемоги "Золотий Вік" продовжує допомагати ЗСУ та тим, хто цього найбільше потребує. Сьогодні у прифронтових територіях є потреба у швидкій та екстреній допомозі пораненим. 13 мільйонів гривень — саме стільки вдалося зібрати в рамках акції, яку проводила ювелірна мережа, щоб зібрати кошти та направити через фандрейзингову платформу UNITED24 Міністерству охорони здоров’я України на закупівлю 4 реанімобілів типу С.

Ювелірна мережа "Золотий Вік" дякує UNITED24 та всім клієнтам, які долучилися до акції, зберігаючи у своїх серцях людську доброту та відповідальність. Кожна придбана машина швидкої допомоги означатиме сотні врятованих життів.

Довідка:

"Золотий Вік" — найбільша ювелірна мережа в Україні, відома своєю високоякісною продукцією та відданістю споживачам. Компанія активно підтримує благодійні проекти та ініціативи, спрямовані на підтримку ЗСУ та українців, які цього потребують.

Про UNITED24: За ініціативи Президента України було запущено фандрейзингову платформу United24, яка націлена на те, щоб стати основним майданчиком для збору благодійних пожертв на підтримку України.

Кошти перераховуватимуться на офіційні рахунки Національного банку України та виділятимуться уповноваженими міністерствами на покриття найзагальніших потреб у таких сферах, як: