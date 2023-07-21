Разблокирование портов для Украины это вопрос выживания экономики и получения более $20 млрд ежегодно — Водовиз

Related video

Украина должна использовать отказ России от зернового соглашения, и разблокировать порты для экспорта всех видов продукции: это вопрос выживания украинской экономики, ведь даст более 18 млрд долларов поступлений ежегодно. Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Александр Водовиз в эфире "5 канала", передает "УНИАН".

"Для нас цена вопроса, если все корабли уйдут (через разблокированные порты – ред.) – $18 миллиардов в год, для них – от $80 до 100 млрд. Весь Азово-Черноморский бассейн Российской Федерации, все товары, которые выходят через Босфор — это вопрос 100 миллиардов. А мы как — то об этом вопросе немножко забыли", — подчеркнул Водовиз.

Он отметил, что именно таким образом нужно ставить условия для россиян – ведь они могут возить морем все виды продукции, в то время как для Украины разрешено возить только аграрную продукцию, из-за чего мы получаем значительные потери бюджета.

"Помощь МВФ Украине за 7 месяцев 2023 года составила 3,5 миллиарда. А налоги, которые Украина могла бы получить от открытых портов – это около 5 миллиардов долларов. Это стоит того, чтобы этим вопросом занимались все в государстве? Наверное стоит", — подчеркнул Водовиз.

Он также отметил, что финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки Украине за 2022 год составила 18 миллиардов долларов – то есть, столько же, сколько Украина могла бы заработать сама, если бы имела возможность экспортировать продукцию морем.

"Разблокировка портов также дает нам 18 миллиардов долларов. И сразу уровень вопроса сразу приобретает иной смысл, правильно? То есть, это вопрос вообще выживания страны. Наши партнеры также должны понимать: открытие портов для экспорта всех видов продукции означает, что они уже могут уменьшить помощь, а значит — уменьшится нагрузка на их бюджет", — резюмировал Водовиз.

Как известно, действие зернового соглашения официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря, а Зеленский заявил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать Черноморский коридор.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов. В свою очередь, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов.