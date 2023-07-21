Зельмайер, Кропачов и Ландесманн ответили на вопросы ведущего журнала Австрии о послевоенном восстановлении Украины

Related video

К годовщине с момента полномасштабного вторжения россии в Украину ведущий деловой журнал Австрии "Тренд" подготовил развернутый редакционный материал о послевоенном восстановлении Украины, в котором собрал мнения известных европейских политиков, бизнесменов и экспертов, передает "24 канал".

По мнению генерального секретаря Европейской комиссии (2018-2019) Мартина Зельмайера, большая реконструкция украинской экономики может начаться только после окончания войны, но уже сейчас создается прозрачная донорская платформа, запущенная странами "Большой семерки" и ЕС осенью 2022 года. В проекте участвуют Международный валютный фонд и Всемирный банк, приветствуется поддержка других стран. Разработано около 850 проектов, управлять которыми будет Украина при координации со стороны Европейской Комиссии: "Поскольку Украина одновременно готовится к вступлению в ЕС, тем более важно, чтобы ЕС взял на себя эту роль. Украина уже сейчас соблюдает около 70 процентов acquis, т. е. правовых требований ЕС. Необходимы дальнейшие реформы, но в последнее время достигнут заметный прогресс, например, в борьбе с коррупцией".

Говоря об использования средств из конфискованных активов российских олигархов для реконструкции (в частности, 300 миллиардов долларов США в замороженных российских валютных резервах), Зельмайер говорит о том, что один из вариантов — поставить выделение средств в зависимость от того, какие именно обязательства по выплате послевоенных репараций возьмет на себя россия: "В любом случае, попавшие под санкции валютные резервы являются важной пешкой в руках международного сообщества, чтобы положить конец агрессивной войне россии."

Украинский бизнесмен, собственник группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачов считает, что необходимые условия для успешной реконструкции достаточно очевидны: украинским компаниям потребуется быстрый прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС, доступ к европейским рынкам, дешевые кредиты и совместные предприятия, чтобы иметь возможность перейти от развития чисто сырьевых отраслей к развитию отраслей с большей добавленной стоимостью. Также важным фактором для экономического восстановления является возвращение украинцев домой. Издание отмечает, что для решения указанной задачи группа компаний Кропачова запустила проект по созданию жилых комплексов и их объединению с производственными циклами. В результате люди, которые вернутся и поселятся в таких комплексах, будут сразу же обеспечены работой. Пилотный проект группы будут запущен в Киевской области.

Михаэль Ландесманн, бывший глава Венского института международных экономических исследований (WIIW) и экономический советник президента Еврокомиссии Романо Проди считает вступление Украины в ЕС на протяжении следующих 2-3 лет достаточно реальным. Такие сроки остаются открытыми, но "благодаря участию Украины во многих программах ЕС этот процесс может быть ускорен".

По его мнению, тот факт, что в последние годы украинская экономика развивалась в сторону ухода от России и сближения с западными рынками и их требованиями, поможет ей и после войны. Наибольший потенциал для модернизации имеют восточные области, благодаря высокой степени индустриализации и богатым газовым месторождениям. При этом "здесь принять участие в инвестировании придется и государству, т.к. приграничные зоны, вероятно, слишком рискованы для частных инвесторов, хотя в целом доверие к украинским институтам растет… Впечатляет, насколько эффективно развивается страна, несмотря на войну". По его мнению, контроль со стороны стран-доноров может еще больше ускорить необходимые структурные реформы в украинской администрации и судебной системе.