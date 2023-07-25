Запуск масштабного производства, переданного в управление АРМА, в условиях войны: на этой неделе, после 18 месяцев простоя, возобновит работу ЧАО "Винницапобутхим"

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ООО "Крайтекс-Сервис" возобновляет масштабное производство на мощностях ЧАО "Винницапобутхим" после 18 месяцев простоя. Компания планирует пополнить государственный бюджет на 800 млн грн. в ближайшие 4 года.

Чтобы запустить завод, управляющей компании "Крайтекс-Сервис" понадобилось 3 месяца и около 400 млн грн. Уже в первый год работы компания планирует выплатить государству 100 млн грн., а к 2026 году сумма ежегодных платежей возрастет в 3 раза, отмечает пресс-служба ООО "Крайтекс-Сервис".

Справка

В июле 2022 года активы ЧАО "Винницапобутхим", которые принадлежали российскому АО "Невская косметика", арестовали и передали в управление АРМА. По результатам конкурсного отбора право возобновить работу и стать управляющим активов "Винницапобутхим" получило ООО "Крайтекс-Сервис". Компания занимается дистрибуцией и принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Киптику. Их сети EVA и VARUS входят в список 35 крупнейших компаний страны по уровню дохода.

ООО "Крайтекс-Сервис" работает на рынке Украины более 15 лет и охватывает большую часть территории страны. Компания является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний, специализирующейся на дистрибуции бытовой химии, косметики, средств гигиены. Все это время "Крайтекс-Сервис" сотрудничает с транснациональными поставщиками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Биокон, Elfa Pharm и другими. За последние 6 лет компании удалось увеличить товарооборот втрое, а темпы роста оборота составляют более 30% ежегодно.

Также, напомним, что в июне 2023 года Кабмин назначил главой Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, которая стала победительницей конкурса на эту должность.