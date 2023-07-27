Леонид Гребинский: помогаем спасать тех, кто нас с вами защищает

С первых дней полномасштабного вторжения рф в нашу страну, АО "КРИСТАЛБАНК" поддерживает Вооруженные Силы Украины, направляя основные усилия на поддержку военных госпиталей. В общем, банк уже предоставил благотворительной помощи на 1,9 млн гривен. Кроме того, банк поддерживает экономику нашей страны и помогает бизнесу, которому не просто адаптироваться в условиях войны. Об этом рассказывает Леонид Гребинский, Председатель Правления АО "КРИСТАЛБАНК".

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Ваш банк предложил клиентам новый депозитный вклад "Поможем вместе". При его открытии клиент автоматически донатит на ВСУ. Куда идут эти средства?

Собственно, этот депозит банк предложил клиентам чтобы объединить усилия и вместе поддерживать тех, кто нас с вами защищает. Средства направляются в благотворительный фонд "Кристалл" — 2% от суммы депозитного портфеля в гривне, который привлекает банк исключительно на условиях открытого депозитного вклада "Поможем вместе". Цель фонда — целевая помощь на лечение раненых военных. КРИСТАЛБАНК перечисляет в этот фонд ежемесячно по 100 000 грн. Кстати, благотворительный фонд "Кристалл", по собственной инициативе, создали сотрудники банка. Они сделали сайт фонда "Кристалл", где каждый желающий может посмотреть отчеты по всем расходам и кому именно была передана помощь.

То есть теперь к благотворительной помощи может приобщаться и малый, и средний бизнес?

Именно так. Для нас было важным привлечь к помощи ВСУ как можно больше людей и бизнесов. Представители малого и среднего бизнеса могут перечислять благотворительные взносы на БО БФ "Кристалл".

Сегодня украинцы объединились в борьбе против страны-агрессора. Кто-то донатит на ВСУ, другие плетут защитные сетки, перегоняют авто для военных или устраивают волонтерские сборы. Примеров множество. Даже наши дети отдают свои карманные средства на помощь украинским военным. Как сотрудники КРИСТАЛБАНК поддерживают нашу армию?

Наши сотрудники собственными средствами помогают военным госпиталям. В частности, самостоятельно организовывали сбор средств внутри коллектива, привлекли к нему близких, родственников и друзей. Таким образом, за год банковским работникам удалось приобрести медицинских препаратов для лечения и поддержки раненых защитников на немалую сумму — более полумиллиона гривен.

Приведите, пожалуйста, конкретные примеры помощи

Например, благотворительный фонд "Кристалл" приобрел и помог оборудовать кислородными точками одно из отделений "Главного военного клинического госпиталя". Это оборудование позволит врачам не терять времени, оказывать помощь и спасать жизни нашим защитникам, проводя реанимационные мероприятия непосредственно в палатах отделения.

Приятно то, что помощь банка не осталась незамеченной. Нас наградили Благодарностью за высокую гражданскую позицию, патриотизм, активное участие в благотворительной помощи военному госпиталю в лечении раненых военнослужащих.

Поддерживает ли "КРИСТАЛБАНК" своих мобилизованных работников?

Конечно, банк утвердил пакет ежемесячной финансовой помощи каждому сотруднику, который с оружием в руках защищает Украину. Выплаты мобилизованным сотрудникам уже составили более 1,6 млн грн.

Ведь сегодня очень важно всесторонне помогать своим работникам в рядах ВСУ и способствовать боеспособности страны. Уверен, что наша сила в нашем единстве, поддерживая друг друга, вместе преодолевая трудности, мы становимся сильнее и приближаем нашу Победу.

Помощь бизнесу — помощь экономике страны

Работа АО "КРИСТАЛБАНК" непосредственно влияет на экономику страны. Ведь сейчас он предлагает немало услуг: различные программы финансирования, предоставляет залоговые кредиты и беззалоговые оведрафты, обслуживает валютные контракты

Именно благодаря активной позиции в поддержке украинского бизнеса во время войны банк признали лучшим банком 2023 года в номинации "Расчетный банк для бизнеса" среди небольших частных банков в рейтинге ведущего издания "Финансовый клуб".

Какие преимущества работы с банком?

Это выгодные тарифы и оперативное рассмотрение документов. Также мы понимали острую необходимость поддержки экономики нашей страны и потребности украинцев в качественном жилье. Поэтому возобновили кредитование частных лиц. В частности для приобретения недвижимости на первичном рынке по программе "От мечты — к действию", затем восстановили "Кредиты на приобретение недвижимости на вторичном рынке".

Сегодня КРИСТАЛБАНК предлагает физическим лицам все кредитные продукты: кредит на новое жилье, на жилье на вторичном рынке, кредит под залог, кредит на новое авто и на авто с пробегом, овердрафт и новый потребительский кредит — "Кредит на все", который можно получить как наличными, так и безналично.

КРИСТАЛБАНК будет продолжать поддерживать экономику Украины, а также помогать спасать наших военных. Тех, кто нас защищает, кто отстаивает ценой своей жизни нашу свободу и независимость. Победа будет за нами.

Слава Украине! Героям Слава!