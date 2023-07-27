Что ждет казино в 2023 году

Прогресс азартной индустрии уже не остановить. Владельцы стараются по максимуму использовать передовые технологии, что развивать свой бизнес. В 2023 году казино ждет ряд качественных изменений, которые благоприятно скажутся на качестве предоставления услуг конечному пользователю.

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Разрешат ли криптовалюту

Одна из проблем заключается в том, что в качестве оплаты отсутствует криптовалюта. Пока государственные органы не могут решить эту проблему, так как нет законодательной базы. В результате казино ждет, что в 2023 году ситуация поменяется и вынуждены предлагать другие варианты оплаты: мобильные операторы, терминалы самообслуживания и так далее.

Отсутствие криптовалюты значительно снижает конкурентоспособность отечественных онлайн казино на международном рынке азартных услуг. Иностранные посетители, которые не имеют счетов в украинских банках, не могут пополнить депозит.

Снижение налогов и стоимости лицензии

Несколько крупных операторов выразили свое недовольство ценой, установленной государством. Чтобы открыть обычный слот-зал, приходится тратить огромные суммы денег:

150 млн гривен для провинции.

300 млн грн для столицы.

Онлайн-казино — 35 млн грн

Слот-зал с игровыми автоматами 49 миллионов гривен

Операторам также нужно заплатить 18% налог на прибыль и еще ряд других налогов, включая военные сборы.

Что ждет наземные казино в 2023 году

Судя по тому, каким успехом у населения пользуются небольшие слот-залы, то эксперты прогнозируют их появление в небольших городах. Операторы уже нацелились на областные и районные центры с численностью население от 50 до 100 тысяч человек.

Также игроки ждут развитие азартной индустрии в крупных туристических центрах. Развлекательные центры, аналогичные тому, что открыты в отеле GagarInn в Одессе брендом first Casino онлайн казино, будут появляться во Львове, Киеве и других крупных городах Украины.