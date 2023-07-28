Рождество — 25 декабря: Зеленский подписал закон о переносе трех государственных праздников

Согласно новому закону в Украине меняются даты государственных праздников в соответствии с новоюлианским церковным календарем.

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Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон, который предусматривает перенос дат празднования трех государственных праздников: Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №9431.

Закон Украины "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" был подписан главой нашего государства и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, согласно новым нормам, 25 декабря в Украине будет отмечаться Рождество Христово, 15 июля — День Украинской Государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины.

"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня Украинской Государственности, когда почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины, которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в пояснительной записке.

Православная церковь Украины на Архиерейском соборе окончательно утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый — новоюлианский календарь. ПЦУ будет отмечать неподвижные праздники в такие даты: Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покров — 1 октября, Крещение — 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря.

Напомним, 27 июля ПЦУ приняла окончательное решение о переходе на новый календарь. Уже с сентября прихожане Православной церкви Украины будут жить по новоюлианскому календарю. По словам митрополита ПЦУ Епифания, календарная комиссия уже его подготовила.