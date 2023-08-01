План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE

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Форум RE:UKRAINE объединил на одной дискуссионной площадке более 400 человек из всех регионов страны – специалистов и экспертов строительной отрасли, высоких технологий, управления финансами, политиков, представителей центральных и местных властей. Об этом сообщает "Телеграф".

Главные панели форума были посвящены: стратегии восстановления страны в целом и каждого украинского города, послевоенного экономического роста и восстановления.

Организаторами мероприятия стали добровольческий строительный батальон "Добробат" (Украина) и Центр Инноваций CFI (США).

Дмитрий Иванов, CEO "Добробат":

"На RE:UKRAINE прозвучало много практических идей и новых взглядов на процесс восстановления — создание нового образа послевоенной Украины. Мы поняли готовность к диалогу между властью, общественностью, застройщиками, международными партнерами — поэтому первый шаг сделан. Далее будем работать над созданием бэк-офиса — единого координационного центра, объединяющего основных стейкхолдеров на этом рынке."

Андрей Длигач, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления, основатель международного бизнес-сообщества Board:

"Восстановление Украины — это, прежде всего, переосмысление будущего (видения) Украины, модернизация наших отношений в государстве и уже потом модернизация инфраструктуры.

А это возможно только при объединении гражданского общества, бизнеса и государства. Это, в свою очередь, моя миссия и поэтому я счастлив, что организован форум RE:UKRAINE как инклюзивная площадка именно осмысления восстановления Украины.

Панель, которую мне удалось модерировать, касалась собственно стратегии модернизации Украины. И мы с уважаемыми панелистами пришли к общему мнению, что для этого нужно единое видение будущей Украины, что местные власти должны стремиться создать наиболее привлекательную среду для предпринимателей и мигрантов, а государство — способствовать превращению всей страны в лучшее место для жизни и ведения бизнеса."

Просмотреть событие можно на youtube канале Добробат.

Вторым этапом Форума RE:UKRAINE станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. Во время 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и договорятся о сотрудничестве.