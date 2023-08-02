Сіють озимий ріпак: агрокомпанія "Астарта" розпочала посівну кампанію 2024

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Астарта розпочала посівну кампанію 2024. Першою стартувала агрофірма Добробут з сівби озимого ріпака у Полтавській області. Загалом під цією культурою планується засіяти 12 тис. га.

"У порівнянні з минулим роком ми зменшили площі під ріпаком на 12%, але виключно через ротацію сівозміни. Ми і надалі фокусуємося на вирощуванні цієї культури. Для Полтавського регіону, в якому завжди існує ризик несприятливих погодних умов влітку, озимі культури є найменш ризикованими і дозволяють розраховувати на високі врожаї. Ми побачили залежність від того, що ранній посів приносить свої позитивні результати. Тому цього року також розпочинаємо сіяти доволі рано там, де це можливо. Водночас у західних областях, посів розпочнемо дещо пізніше, але в оптимальні терміни, через зумовлену погодними умовами затримку зі збором пшениці, яка є попередником," — зазначив Вадим Скрипник, директор з сільськогосподарського виробництва Астарти.