В Польше на предприятии задержали 21 работника из Украины и всех отправили за решетку

Украинцев подозревают в участии в организованной преступной группировке по производству сигарет, а за содеянное им грозит наказание.

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В Польше в городе Валбжих на одном из предприятий задержали 21 работника. Все они — граждане Украины. Оказалось, что украинцы работают на подпольном производстве сигарет. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Так, местные правоохранители в Валбжихе обнаружили профессиональную производственную линию и подакцизную табачную продукцию на разных стадиях производства (от "необработанных" табачных листьев до упакованных и готовых к транспортировке фольгированных поддонов с сигаретами, упакованными в ящики и маркированными контрафактными товарными знаками).

В результате деятельности участников группировки не был уплачен акцизный налог в крупных размерах, что оценивается по меньшей мере в 21 млн злотых.

Были изъяты машины для производства сигарет ориентировочной стоимостью более 6 миллионов злотых, а также 11,5 миллионов сигарет и 12,5 тонн сырого табака.

Также задержаны были все, кто находился в цехе.

Украинцев обвинили в участии в организованной преступной группировке, которая занималась изготовлением нелегальных табачных изделий. Всех арестовали. Предварительно, сроком на 3 месяца до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что в Польше сожитель украинки лишился ее 8-летней дочери. Мужчина вывез ребенка в незнакомое место, отобрал телефон и документы и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Польше болельщики "Lecha Poznań" угрожают украинцам. Болельщики говорят, что отдельные группы украинцев в Познани ведут себя не как гости, они нападают на других людей и оскорбляют их.