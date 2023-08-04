Как достичь успеха в ИТ: интервью с Павлом Романюком, основателем компаний VinMir и Leisurement

Павел Романюк прошел долгий путь от разработчика программного обеспечения в Винницкой ОГА до основателя компаний VinMir и Leisurement и судействе на Всеукраинском Хакатоне YEPS.

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Технологии стремительно меняют наш мир, преображая наш образ жизни и то, как мы взаимодействуем друг с другом. В центре этой революции находятся деятели IT-индустрии, которые постоянно ищут новые и инновационные пути для улучшения нашего мира. Сегодня мы поговорим с одним из таких людей.

Павел Романюк — успешный украинский IT специалист, основатель компаний VinMir и Leisurement, судья на Всеукраинском Хакатоне YEPS, член крупнейшей профессиональной организации IEEE. В этом интервью он делится своими мыслями и взглядами на IT-индустрию, своим опытом развития стартапов, участия в IT-мероприятиях и тем, как это влияет на развитие IT-сообщества, а также рассказывает о том, какие уроки он извлек из своего пути в IT и какие советы он может дать тем, кто только начинает свою карьеру в этой области.

Павел, расскажите, пожалуйста, как Вы начали свою карьеру в сфере IT и какие важные моменты повлияли на ваш профессиональный путь?

Я начал свою карьеру, как большинство программистов, с обучения на факультете компьютерных наук. После окончания я создал собственную IT компанию по разработке программного обеспечения VinMir. В то время я начал работать над разработкой и внедрением универсальной системы CRM VinMir. Это дало мне основу, которая позволила перейти к более сложным проектам и в конечном итоге стать одним из ключевых разработчиков на платформе Salesforce Commerce Cloud (SFCC).

Павел, Вы являетесь разработчиком уникальной системы CRM VinMir, расскажите пожалуйста, подробнее об этой системе и ее применении.

CRM VinMir — это действительно уникальная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разработанная командой, в которой я занимал ключевую должность разработчика и руководителя.

Система была спроектирована с целью облегчения работы с клиентской базой и улучшения эффективности бизнес-процессов в предприятиях различных отраслей. Основными направлениями, в которых применяется данная система, являются учет клиентов, контроль за выполнением задач и управление заказами.

CRM VinMir обладает высокой степенью адаптивности, что позволяет интегрировать ее в любую существующую инфраструктуру компании, не требуя больших затрат на ее внедрение и настройку.

Помимо стандартного функционала, система включает в себя модули для управления проектами, автоматизацией продаж, ведением учета и многое другое.

CRM VinMir помогает компаниям оптимизировать бизнес-процессы, повышает уровень удовлетворенности клиентов и улучшает общую эффективность работы. Все это делает VinMir ценным инструментом для бизнеса любого масштаба.

В итоге мы получилли CRM-систему, которая повлияла на индустрию и изменила способ взаимодействия между клиентами и предприятиями, благодаря множеству внедрений.

Вы занимали руководящие должности во многих организациях, включая такие известные компании с блестящей репутацией, как Future People, Cartli Group, Robota Molodi, Винницкой Областной Государственной Администрации. Можете ли Вы рассказать нам о своем опыте на этих ролях и о том, как они помогли вам стать значимой фигурой в IT индустрии?

Этот опыт обеспечил понимание различных аспектов бизнеса в IT. Каждая из этих позиций потребовала от меня разных навыков и подходов для реализации поставленных задач.

Работая руководителем отделов разработки программного обеспечения в компаниях Cartli Group и FuturePeople, я создал профильные CRM системы на базе CRM VinMir, это дало возможность компаниям многократно масштабироваться, привлекая отечественных и международных клиентов. К примеру, Cartli Group увеличила количество сотрудников до 5000 человек, что соответственно сказалось на объемах выполненных работ и доходах. У FuturePeople, благодаря внедрению CRM, клиентами стали интернациональные компании, лидеры в своих отраслях.

Работа в Винницкой Областной Государственной Администрации в роли руководителя отдела разработки программного обеспечения была очень важной стадией моей карьеры. Это было не только потому, что я столкнулся с новыми вызовами и задачами, но и потому, что это была возможность служить обществу на более высоком уровне. Моя работа там заключалась в реализации проектов, которые были направлены на повышение качества жизни граждан. Используя мои технические навыки и навыки управления, я работал над такими проектами как "Портал для инвесторов Vininvest", "Интерактивная карта инвестиционной привлекательности Винницкого региона", которые позволили привлечь миллионы долларов прямых инвестиций в Винницкий регион. Этот опыт также дал мне более глубокое понимание того, как работает государственная администрация и какие сложности могут возникнуть на пути к прогрессу. Это, безусловно, был ценный урок, который я применил в последующих проектах.

В целом, все эти проекты в значительной мере повлияли на мою карьеру, дав почву для моего профессионального развития как специалиста в сфере IT и руководителя.

Вы работали в американской компании Capgemini, клиентами которой являются крупнейшие бренды мира. С какими вызовами Вы столкнулись, работая с такими проектами?

В Capgemini я работал лид разработчиком над крупномасштабными международными проектами в сфере e-commerce. Руководил командой разработчиков, внедряя современные разработки и адаптируя программные решения, часто обусловленные изменениями в бизнес-процессах компаний-клиентов, связанных с пандемией COVID-19. Многие клиенты были вынуждены искать новые решения в сложившихся обстоятельствах. Каждый новый проект и клиент — это новый набор проблем и требований. Решение поставленных задач требует гибкости и способности к инновациям, и умения грамотно руководить командой, распределяя обязанности и выстраивая продуктивное взаимодействие как внутри команды так и с представителями клиентов.

Ключевое умение и залог успешности достижения поставленных целей — способность быстро учиться и адаптироваться. Это умение позволило качественно управлять командой разработчиков и успешно выполнить задачи для таких крупных брендов как: Lee, Wrangler, Bissell, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Delta Faucet, Aetrex и многих других.

Вы основали уникальный, революционный стартап в США, способный изменить жизнь мгогим пользователям — Leisurement. Расскажите подробнее о проекте и какие его перспективы вы видите?

Leisurement — это прорывной стартап, система организации общественных процессов в форме приложения с элементами мессенджера, системы управления финансов, распределения обязанностей, с системой трекеров и напоминаний, которая позволяет интерактивно следить за прогрессом выполнения и оптимизировать текущую финансовую статистику.

Leisurement — это приложение, которое помогает решить проблему недостатка времени. Ведь время — один из самых важных и невосполнимых ресурсов человека.

Я являюсь соучредителем Leisurement, руковожу отделом разработки и занимаюсь стратегическим планированием. Управляя командой разработчиков Back-end и Front-end, мы разработали этот проект "с нуля" — от идеи и до реализации. Создали приложения для Apple и Android, запустили сайт. В данный момент ведем переговоры с потенциальными инвесторами в США, которые готовы вкладываться в развитие проекта вместе с нами.

Проект Leisurement стал для меня возможностью внести свой значимый вклад в область, которую я всегда считал важной. Мы создали революционное решение, не встречаемое ранее, которое объединяет мессенджер, планировщик финансов и органайзер в одном приложении. Leisurement позволяет значительно оптимизировать и упростить рутинные процессы в организации любых мероприятий и событий, высвобождая время и позволяя сконцентрироваться на получении приятных эмоций от мероприятий как у организаторов так и у простых участников.

Приложение уже вызывает живой интерес у многих пользователей, и мы уверены, что вызовет еще больший в ближайшем будущем.

Помимо разработки важных для отрасти IT проектов, Вы являетесь членом престижной профессиональной организации IEEE. Что членство в этой крупнейшей уважаемой организации для IT специалистов значит для Вас и как это отражается на Вашей работе?

IEEE, Институт инженеров по электротехнике и электронике, является наиболее значимой в мире профессиональной организацией, посвященной продвижению технологических инноваций во благо человечества. С экспертизой в различных областях, таких как аэрокосмические системы, компьютеры, IT и другие, IEEE вдохновляет изменения и устанавливает стандарты через конференции, публикации и исследовательские проекты. Членство предлагает доступ к ресурсам, возможности для общения и признание среди уважаемых коллег.

Членство в этой престижной организации открыло для меня новый уровень общения с профессиональным сообществом. Это не только возможность поделиться своими знаниями и опытом, внести вклад в индустрию информационных технологий, но и получить ценную обратную связь на мои публикации и работы в академических изданиях, обсудить и новые идеи. Такое общение позволяет быть "в тренде" и оставаться востребованным специалистом.

Павел, Вы также являетесь судьей на всеукраинском Хакатоне YEPS. Расскажите немного о вашем опыте в этом и как, по вашему мнению, такие события влияют на развитие IT-сообщества?

Хакатон YEPS является всеукраинским конкурсом инновационных ИТ-решений для получения первой работы в ИТ.

Основная задача Хакатона — в интенсивном формате, используя командное программирование, разработать новые креативные идеи и их прототипы, воплощение которых будет способствовать трудоустройству — получению первой работы в ИТ.

Основные цели хакатона:

Предоставить возможность начинающим айтишникам опыт разработки MVP ИТ-продуктов, который крайне необходим для получения первой работы в ИТ-индустрии и получить адекватные рекомендации от экспертов

Заинтересовать как можно больше молодых людей в разработке собственных решений и созданию и развитию стартапов

Популяризировать информационные технологии среди молодежи Украины

В этом году я был приглашен судьей на Хакатон и был избран главой судейской коллегии.

Быть судьей на YEPS — это потрясающий опыт. Это великолепная возможность увидеть, как талантливые молодые люди используют свое творчество и технические навыки для решения реальных проблем. Хакатоны, такие как YEPS, являются катализаторами инноваций и способствуют развитию технического сообщества, предоставляя площадку для обмена идеями, обучения и сотрудничества.

Вероятно, Вы встретили много сложностей на пути к своему успеху. Какие основные уроки Вы извлекли из этих испытаний?

Да, как и любой, кто движется вперед, я столкнулся с препятствиями, в основном связанными с недостатком времени. Однако, эти препятствия учат нас быть терпеливыми, настойчивыми и готовыми к постоянному самосовершенствованию. А недостаток времени подтолкнул к разработке стартапа Leisurement. И здесь напрашивается вывод — побеждает тот, кто в трудностях видит новые возможности.

Что бы Вы посоветовали тем, кто только начинает свою карьеру в IT? Какие направления и технологии, по Вашему мнению, наиболее перспективны сегодня?

Если вы только начинаете свое знакомство с миром программирования, то вот несколько основных пунктов, на которые стоит обратить внимание:

Изучите основные языки программирования. Некоторые из самых популярных включают: Python, Java, C++, JavaScript. Начните с одного, к экспертам в котором у вас есть доступ.

Исследуйте архитектуру программного обеспечения. Это позволит вам лучше понять, как разрабатывать и внедрять эффективные программные решения.

Изучайте алгоритмы. Алгоритмы — это сердце большинства программ, и они включают шаги, используемые для выполнения определенной задачи или решения проблемы.

Построив крепкий фундамент из базовых знаний можно не страшась препятствий двигаться дальше.

Начало может быть сложным, но с терпением и усердием вы сможете овладеть этими навыками и стать успешным программистом.

По мере продвижения, я бы рекомендовал специализироваться в определенной области, например такой как кибербезопасность или облачные технологии.

На что Вы сейчас сосредоточены в своей работе и какие у Вас планы на будущее?

В данный момент мой основной фокус — проект Leisurement. Мы хотим сделать его решением, которое упростит жизнь людей, взяв на себя рутинные операции и подарив им время. В начале 2024 года планируем начать его монетизацию, вводя новые сервисы.

Вместе с этим, я продолжаю учиться и развиваться как специалист, изучая новые облачные технологии и разработки в сфере искусственного интеллекта. Поскольку считаю, что непрерывное обучение — ключ к успеху в этой отрасли.