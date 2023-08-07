Анализ рынка недвижимости Украины по итогам последних шести месяцев

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Рынок недвижимости в Украине достиг стабильности, что приводит к сбалансированной среде и делает его более понятным и прозрачным как для покупателей, так и для инвесторов. Эксперты Country.ua сообщают, что в течение последнего месяца цены на квартиры в Киеве оставались относительно стабильными после шести месяцев непрерывного роста. Текущая средняя стоимость покупки однокомнатных квартир составляет 56 800 долларов США, а двухкомнатных – 70 000 долларов США.

Рынок аренды жилой недвижимости тоже демонстрирует стабильность после фазы роста. Аренда однокомнатной квартиры сейчас стоит около 10 000 гривен, в то время как двухкомнатную можно снять в среднем за 13 000 гривен.

Теперь посмотрим на спрос на жилье по количеству комнат. Однокомнатные квартиры остаются самые востребованные из-за более доступных цен, по сравнению с квартирами с большим количеством комнат. Угасающий спрос на двухкомнатные квартиры это подтверждает. Трехкомнатные квартиры продолжают пользоваться самым низким спросом.

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Когда дело доходит до инвестиций, обратите внимание на Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Львовскую области. Из-за своего большого потенциала для бурного развития и привлекательных условий проживания, первичный рынок недвижимости в этих местах особенно интересен для инвесторов.

В противовес Западным областям, спрос на новостройки в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях остается самым низким.

Рынок недвижимости испытывает оптимистические трансформации, в значительной степени под влиянием постепенного восстановления строительных работ. Как сообщалось в конференции "Аналитика украинского рынка недвижимости: первое полугодие 2023 года", наблюдается заметный рост строительной активности: в прошлом году только 69% объектов находились на стадии строительства, тогда как на данный момент – 75%.

Такой всплеск является хорошим признаком, указывающим на возрождение доверия к сегменту недвижимости и растущий интерес застройщиков к увеличению количества своих проектов. Ожидается, что такая положительная динамика приведет к увеличению предложений на рынке, а это, в свою очередь, к стабилизации ценовых показателей.

В целом, по итогам первого полугодия 2023 года украинский рынок недвижимости продемонстрировал определенные положительные тенденции. Цены на квартиры в столице стабилизировались, рынок аренды остается устойчивым, создавая благоприятные условия как для инвесторов, так и для покупателей. Кроме того, в отдельных регионах появляются хорошие перспективы для строительных проектов.

Такое сочетание факторов способствует общему улучшению прогнозов для сектора недвижимости. Для заинтересованных сторон важно сохранять бдительность и следить за рыночными тенденциями, чтобы принимать обоснованные решения по мере того, как рынок продолжает развиваться.