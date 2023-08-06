Пирожные для взрослых: во Львове разгорелся скандал из-за "развратной" выпечки (фото, скриншоты)

Возмущенная львовянка написала в группу, что местное заведение стоит проверить на законность. Причиной ее недовольства стала форма сладостей, которая напоминает половые органы.

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В соцсетях разгорелись дискуссии о продаже выпечки в форме половых органов. Деталями поделились в медиа "Четвертая студия".

В группе "Очень горячая линия города Львова" недавно появился пост (ныне удален) возмущенной жительницы города. Женщина требовала проверить законность существования заведения, в котором изготавливают и продают выпечку в форме человеческих органов. Более того, по ее мнению, название заведения, которое означает мужской половой орган, слишком "развратное".

"Я мать двоих детей и мне противно думать, а еще хуже представить, что мой ребенок, или любой культурный человек будет пробовать пирожное в таких формах и еще с такими названиями. Меня с братьями и сестрами воспитывали в высоких моральных ценностях, чести и достоинства человека. И никакие современные тенденции не могут нарушить эти ценности", — написала женщина.

Львовянка убеждена, что деятельность заведения "унижает достоинство и честь человека" и "учит разврату" молодое поколение. Она отметила, что торговая точка находится в центре города, поэтому изделия видят дети.

"Общину города Львова, и всех неравнодушных, я призываю вас присоединяться к огласке и способствовать закрытию, недопущению открытия подобных заведений в городе. Львов является культурной столицей Галичины, то какой пример культуры подает город, позволяя деятельность таких заведений", — подчеркнула украинка.

Фото: Четвертая студия Фото: Четвертая студия

На момент публикации материала сообщение о "развратной" выпечке уже удалили. Под последним постом в группе пользователи обсуждают, что такое решение администратора можно считать преступлением из-за интересных комментариев.

"Даже подписался на эту группу, чтобы в следующий раз точно комментарии успеть прочитать", — написал один из пользователей.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, ранее во Львове произошел скандал из-за того, что мужчины громко слушали в машине песню российского певца Григория Лепса. 1 августа стало известно, что одного из "поклонников" Лепса оштрафовали на 51 гривну.

24 июля во Львове произошла попытка похищения праха советского диверсанта-разведчика. Мэр города Андрей Садовой заявил, что Николай Кузнецов власти не нужен, но и отдавать "просто так" его не будут.