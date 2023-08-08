Киевские активисты поссорились из-за должности в КГГА: о чем речь, — СМИ

Related video

В начале августа в среде активистов, выступающих борцами со строительной мафией Киева и причастных к политическому проекту "Народовладдя", начался раскол. Ряд ведущих лиц партии, включая ветерана Олега Симороза и председателя политсилы Юрия Левченко, обвинили в измене своего соратника Дмитрия Перова, передают "Факты".

По словам журналистов, Перова еще в начале июня предложили назначить на освободившуюся должность директора департамента охраны культурного наследия КГГА и создали для этого петицию. К августу она набрала необходимое количество голосов.

Поводом к ряду гневных постов в Facebook, как утверждают СМИ, стала общая фотография Перова с мэром Киева Виталием Кличко и подаренная активисту боксерская перчатка.

"Грустно видеть как твой единомышленник из-за собственных нездоровых амбиций превратился в приспособленца", — написал соучредитель "Народовладдя" и ветеран Олег Симороз в Facebook.

Как отмечают журналисты, не остался в стороне и Юрий Левченко.

"Навязчивая идея, которая годами прямо отравляет украинское гражданское общество, о том, что якобы один нормальный чиновник среднего уровня может достичь чего-то глобально хорошего в команде отбросов является полным бредом. Она распространяется либо сознательно теми же подонками, чтобы подпитывать свой имидж "положительными активистами", либо людьми, которые банально не понимают причинно-следственных связей в государственном/местном управлении даже на базовом уровне", — так прокомментировал глава "Народовладдя" Юрий Левченко решение своего соратника.

Активист Перов, по данным СМИ, по всем обвинениям бывших единомышленников шутит, что стал "пособником киевской строительной мафии". В то же время он прямо заявляет, что ему в мэрии предложили заниматься реформированием Департамента охраны культурного наследия (независимо от того, назначат его директором или нет).

Ранее СМИ сообщали, что в начале июня по собственному желанию уволился директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк — после того, как попал в сюжет журналистов-расследователей по поводу нарушения чиновниками условий комендантского часа.