"У нас есть права": в Одессе сотрудник полиции избил мужчину, — соцсети (видео)

На опубликованных кадрах между правоохранителями и горожанами происходит словесная перепалка. Мужчина в форме после оскорблений в свой адрес ударил гражданского.

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В Одессе произошел конфликт между местным жителем и сотрудником патрульной полиции. Словесная перепалка в один момент переросла в драку. Об этом сообщают местные Telegram-каналы 12 августа.

На опубликованный ролик, который сняла предварительно супруга, попала лишь часть скандала. Пара требовала от сотрудников полиции какой-то протокол и при этом использовала нецензурную и оскорбительную лексику.

"У нас есть какие-то права. Дай напишу объяснение. Стой говорю, бл**ь", — кричал мужчина в очках.

Женщина, которая и снимала ролик, обвинила сотрудников полиции в том, что они вывернули мужчине плечо.

После еще несколько секундной словесной перепалки сотрудник полиции наступил на ноги мужчине, после чего сказал, что это было случайно. Момент зафиксировала камера.

Далее сотрудник полиции не выдержал оскорблений и ударил мужчину с кулака, после чего добавил фразу: "Предупреждаю о применении против вас физической силы".

Женщина начала кричать и просить прохожих вызвать скорую. В это время пострадавший лежал на асфальте и держался за голову.

Избиение в Одессе: реакция полиции

Чем закончилась история — неизвестно. Ролик прервался. В пресс-службе полиции никак не отреагировали на скандал на момент публикации материала.

Напомним, в 10 августа сообщалось, что в Черкасской области пьяный водитель врезался в авто полицейского. Полицейские устанавливали обстоятельного административного правонарушения, совершенного пьяным 17-летним мотоциклистом, когда их машину протаранил другой нетрезвый водитель автомобиля.