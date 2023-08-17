Австрийский инвестор ТРЦ "Respublika Park" рассматривает участие в проектах по восстановлению Украины

Австрийская компания Trafin, инвестор ТРЦ "Respublika Park" в Киеве, интересуется проектами по восстановлению Украины и развитию инфраструктуры. Об этом заявил управляющий директор Trafin Василий Толстунов.

Related video

По словам Василия Толстунова, Trafin работает над несколькими новыми инвестиционными проектами для реализации в Украине. Компания заинтересована не только в расширении своего портфеля коммерческой и жилой недвижимости, но и в инвестициях, направленных на восстановление страны и развитие инфраструктуры.

Trafin является частью группы компаний T&F, которая активно работает в сфере недвижимости и реализует масштабные проекты в разных странах. Украинский рынок является важным направлением для группы T&F, а открытие ТРЦ "Respublika Park" в 2021 году стало одним из наиболее успешных в работе компании.

"Группа компаний T&F и наша семья имеют 30-летний опыт и знания в сфере недвижимости и разработки инвестиционных проектов, которые мы хотим использовать в интересах Украины", – подчеркнул Василий Толстунов.

Василий Толстунов отмечает, что, несмотря на все риски, иностранным компаниям следует рассматривать инвестиции в Украину, поскольку страна имеет привлекательные бизнес-возможности и большой потенциал. Он отмечает, что чем быстрее зайти на этот потенциально интересный рынок, тем больше шансов на успех и развитие. Более того, частные иностранные инвестиции в Украину могут вырасти в разы, если правительство внесет коррективы в ранее введенные ограничения и предоставит иностранным инвесторам возможность осуществлять возврат ранее вложенных средств. Такие шаги позволят инвесторам реинвестировать средства в новые проекты в Украине, способствуя созданию новых рабочих мест, развитию экономики и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Как подчеркнул управляющий директор компании Trafin, иностранные инвесторы ожидают, что украинские власти на всех уровнях приложат максимальные усилия для эффективной защиты их законных прав и интересов, а также гарантируют неприкосновенность собственности даже в период войны. Это особенно важно, поскольку вложение иностранных инвесторов является эффективным инструментом продвижения интересов Украины за границей.

В частности, компания Trafin является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики и активно помогает стране в сложные времена. Основанный в 2022 году семьей Толстуновых благотворительный фонд AAC (Austrian Aid for Ukraine) объединяет предпринимателей и компании со всей Австрии для помощи пострадавшим от войны в Украине. В рамках деятельности фонда AAC осуществляется сбор средств и организуются благотворительные мероприятия для оказания поддержки тем, кто пострадал от полномасштабного вторжения россии.

Отметим, что недавно компания Trafin отметила десятилетие с даты основания. Празднование юбилея прошло в австрийском парламенте, где собрались лидеры сферы недвижимости и финансов. На мероприятии были представлены картины германской художницы Петры фон Казинян, часть денег от продажи которых была направлена на благотворительность в рамках инициативы Austrian Aid Community (AAC).

Справка. Компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. Trafin является частью T&F — диверсифицированной группы компаний, принадлежащей семье Толстуновых, живущих и работающих в Австрии уже второе поколение. T&F владеет акциями в нескольких странах и активно работает в сферах разработки проектов, торговли сырьем и сельскохозяйственными товарами, недвижимости, ИТ и консалтинга. Группа T&F является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики. Среди клиентов группы: Centerra Gold, Kapsch TrafficCom, Samsung C&T, RWA Raiffeisen и другие.